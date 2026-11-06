Un produs banal din supermarket i-a provocat un șoc. Ce a descoperit în borcanul de sos

Un bărbat a avut parte de o surpriză complet neașteptată după ce a desfăcut un borcan cu sos pentru paste, cumpărat dintr-un supermarket. Acesta a decis să le arate și celor care îl urmăresc în mediul online ce se afla în interiorul recipientului. Bărbatul avea acasă și alte patru sortimente de sos pentru paste, cumpărate tot din magazin.

Achiziția unui sos pentru paste s-a transformat într-o experiență dezgustătoare pentru un bărbat, după ce acesta a descoperit un obiect neobișnuit în borcan. Printre ingrediente se afla ceva negru, care la prima vedere semăna cu o geană falsă.

Fotografia publicată a stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii internauți au venit cu o altă ipoteză. Aceştia au susţinut că ar putea fi vorba despre o bucată de piele de vită pe care au rămas fire de păr.

Bărbatul, complet dezgustat de ce a găsit

Imaginile distribuite de acesta pe TikTok surprind o formațiune de culoare închisă, descoperită în borcan, a cărui aspect i-a făcut pe mulți să creadă că ar putea fi o geană falsă.

„Deci, vă rog să îmi spuneți ce am găsit în borcanul ăsta, că e ceva rău. Încă îmi vine să vomit!”, a scris bărbatul pe TikTok.

Postarea a generat numeroase comentarii, iar mai mulți utilizatori au intervenit pentru a-și spune părerea. Unii dintre aceștia au susținut că au avut parte de experiențe asemănătoare după ce au cumpărat diverse produse alimentare.

În ceea ce privește obiectul descoperit în borcan, internauții au venit cu o explicație diferită de cea inițială. Aceștia cred că ar putea fi o bucată de piele de vită cu fire de păr, având în vedere că produsul era un sos bolognese. Între timp, bărbatul a precizat că mai avea în locuință alte patru borcane de sos pentru paste.

„Nici eu nu aș mai face asta (n.r. să mai mănânce din alte borcane ale aceluiași sortiment). Și eu mai am patru borcane de alte feluri. Dar nu le voi mai mânca. Îmi e prea scârbă”, a scris bărbatul, în comentarii.

În același timp, o internaută a mărturisit că și ea a găsit ceva suspect în ouăle pe care le-a cumpărat. Aceasta intenționa să gătească pentru copilul său, dar a observat că miros ciudat, prin urmare, le-a aruncat.

„Ouăle arătau oricum destul de ciudat și aveau un miros rău, dar le-am mâncat așa până am dat de ăsta și am aruncat jumătate din ele. Mai era unul spart care la fel avea ceva negru înăuntru. Nu m-am uitat, pentru că mi se făcuse deja rău tare de la ăsta. Mâncasem deja unul fiert înainte și pe ăsta voiam să îl desfac să-i dau gălbenuș lui bebe. Plus că avea și o gânganie înăuntru, în cofraj…”, a scris altcineva, în comentarii.

CITEȘTE ȘI: Experiența unui turist român la all-inclusive în Bulgaria. Cât a plătit pentru un sejur de 8 zile

Experiența neplăcută a unui turist cazat la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Mobilă veche, covoare vechi și murdare, miros urât”