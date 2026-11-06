Atac cibernetic la o bancă din Franța. Cum au furat hackerii 100 de milioane de euro fără să acceseze conturile clienților

O bancă din Franța a fost vizată de un atac cibernetic de proporții în urma căruia hackerii au furat aproximativ 100 de milioane de euro. Acum, banca încearcă să recupereze banii și susține că economiile clienților nu au fost afectate.

Grupul bancar francez Credit Mutuel Arkea a anunțat joi că a pierdut aproximativ 100 de milioane de euro în urma unor transferuri frauduloase. Potrivit Reuters, acesta e un caz extrem de neobișnuit, întrucât atacurile informatice care duc la furtul efectiv al unor sume atât de mari din băncile tradiționale sunt rare.

Cum au reușit hackerii să fure 100 de milioane de euro

Atacatorii au exploatat platforma unui furnizor extern de servicii, prin intermediul căreia au reușit să ajungă la sistemele băncii. Ulterior, au utilizat un cont care aparținea instituției financiare și au efectuat transferuri frauduloase către conturi din alte bănci.

Reprezentanții Credit Mutuel Arkea au precizat că banii nu erau inițial în criptomonede, dar este posibil ca aceștia să fi fost convertiți ulterior prin intermediul unor platforme specializate.

Banca a reușit să blocheze o parte dintre sumele transferate fraudulos și încearcă să recupereze restul banilor. Banca a negat informațiile potrivit cărora atacul ar fi fost realizat prin intermediul subsidiarei sale de servicii bancare online, Fortuneo.

Ce se întâmplă cu banii clienților

Reprezentanții băncii au dat asigurări că atacatorii nu au accesat conturile clienților și că economiile acestora nu au fost afectate.

Ca măsură de precauție, banca a suspendat temporar anumite tranzacții, ceea ce a provocat întârzieri în procesarea unor transferuri. Operațiunile au fost reluate aproape integral după implementarea unor măsuri suplimentare de securitate.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă, după ce a primit miercuri o plângere din partea instituției financiare. Investigația este desfășurată de polițiștii francezi specializați în combaterea criminalității informatice.

Banca a informat și Banca Centrală Europeană, precum și autoritățile franceze de supraveghere bancară.

Banca afectată deservește peste 5,8 milioane de clienți și administrează active în valoare de aproximativ 211,5 miliarde de euro.

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