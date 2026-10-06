Țara europeană pe care miliardarii încep să o părăsească. Averi uriașe s-au mutat peste graniță

Țara europeană pe care miliardarii încep să o părăsească. Averi uriașe s-au mutat peste graniță
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Țara europeană pe care miliardarii încep să o părăsească. Averi uriașe s-au mutat peste graniță
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Marea Britanie se confruntă cu plecarea unora dintre cei mai bogați oameni ai săi, pe fondul schimbărilor fiscale introduse în ultimii ani. Peste 12 miliardari au părăsit țara, iar averile lor cumulate sunt estimate la aproximativ 120 de miliarde de lire sterline.

Mai mulți oameni de afaceri extrem de bogați au ales să își mute reședința în țări precum Elveția, Emiratele Arabe Unite, Monaco sau Grecia, relatează AOL, citând o analiză realizată pe baza Bloomberg Billionaires Index.

Fenomenul s-a accentuat în ultimii doi ani, perioadă în care guvernul britanic a introdus sau anunțat o serie de schimbări fiscale care îi afectează inclusiv pe contribuabilii cu averi foarte mari.

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Printre cele mai importante se numără eliminarea vechiului regim fiscal „non-dom”, care le permitea persoanelor cu domiciliul permanent în afara Marii Britanii să beneficieze de un tratament fiscal favorabil pentru anumite venituri și câștiguri obținute în străinătate.

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a părăsit Marea Britanie

Printre miliardarii care au plecat se numără Lakshmi Mittal, magnatul industriei siderurgice și unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Averea sa este estimată la aproximativ 31 de miliarde de lire sterline, iar omul de afaceri și-ar fi mutat rezidența în Elveția, petrecând totodată o parte importantă a timpului în Dubai.

Un alt nume important este miliardarul Nassef Sawiris, care și-a mutat rezidența fiscală în Italia și Emiratele Arabe Unite după mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie.

Lakshmi Mittal. Sursa foto: Profimedia

Și omul de afaceri norvegian John Fredriksen, unul dintre cei mai bogați oameni din industria transportului maritim, a părăsit Regatul Unit.

Un miliardar care a plătit taxe de 330 de milioane de lire se mută în Grecia

Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri este cel al managerului de fonduri de investiții Chris Rokos, a cărui avere este estimată la aproximativ trei miliarde de lire sterline.

Rokos intenționează să își stabilească rezidența fiscală în Grecia. Plecarea sa a atras atenția și prin prisma contribuției sale la bugetul britanic: în anul precedent, omul de afaceri ar fi plătit taxe de aproximativ 330 de milioane de lire sterline.

Și David Reuben, membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Marea Britanie, s-a mutat recent în Monaco. Averea sa nu ar fi fost inclusă în calculul de aproximativ 120 de miliarde de lire sterline.

Printre destinațiile alese de persoanele foarte bogate care părăsesc Regatul Unit se numără Monaco, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Grecia și Italia, unele dintre acestea oferind regimuri fiscale considerate mai avantajoase pentru contribuabilii cu averi mari.

Nassef Sawiris. Sursa foto: Profimedia

Schimbările fiscale, printre motivele invocate

Plecările au loc în contextul în care autoritățile britanice au modificat sistemul de impozitare pentru persoanele foarte bogate.

Regimul „non-dom” a fost eliminat, iar alte schimbări au vizat impozitarea câștigurilor de capital, moștenirilor și anumitor investiții.

Reformele au fost prezentate de guvern drept măsuri menite să facă sistemul fiscal mai echitabil și să crească veniturile statului. Criticii avertizează însă că taxele mai mari pot determina persoanele cu averi foarte mari să își mute rezidența în alte state.

Cifra de 120 de miliarde de lire sterline nu reprezintă însă o sumă care a fost retrasă direct din economia britanică. Ea reprezintă valoarea cumulată estimată a averilor miliardarilor care au părăsit Marea Britanie sau și-au mutat rezidența în alte țări.

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