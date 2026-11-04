O româncă a câștigat alegerile din Texas! Cine este Mihaela Pleșa, femeia care a obținut un nou mandat în SUA

O româncă a câștigat alegerile din Texas! Cine este Mihaela Pleșa, femeia care a obținut un nou mandat în SUA
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O româncă a câștigat alegerile din Texas! Cine este Mihaela Pleșa, femeia care a obținut un nou mandat în SUA. Sursa foto: Instagram
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Mihaela Pleșa, o politiciană americană de origine română, a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din statul Texas, în urma alegerilor desfășurate marți, 3 noiembrie. Reprezentanta Partidului Democrat l-a învins pe candidatul republican George Flint, obținând aproximativ 58% din voturi.

Mihaela Pleșa va continua să reprezinte Districtul 70, situat în comitatul Collin, în apropiere de Dallas. Potrivit Ziare.com, politiciana a devenit cunoscută în 2022, când a fost prima femeie de origine română aleasă în legislativul statului Texas.

Mihaela Pleșa a obținut un nou mandat în Texas

Conform rezultatelor neoficiale publicate după scrutin, Mihaela Pleșa a obținut 34.207 voturi, reprezentând aproximativ 58% din total, în timp ce adversarul său republican, George Flint, a primit 24.279 de voturi, respectiv 42%.

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După anunțarea rezultatelor, politiciana le-a mulțumit alegătorilor și voluntarilor care au susținut-o în campanie.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Pleșa a transmis că victoria aparține întregii comunități și a promis că va continua să reprezinte interesele locuitorilor districtului.

„Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine să continui să slujesc comunitatea în care am crescut”, a transmis aceasta.

Politiciana a precizat că își va continua activitatea în domenii precum educația publică și reducerea costului vieții.

Sursa foto: Instagram

Cine este Mihaela Pleșa

Mihaela Pleșa este fiica unor imigranți români care s-au stabilit în Statele Unite. A crescut în zona orașului Plano, din Texas, și și-a construit cariera politică în statul american.

Înainte de a deveni membră a legislativului texan, a lucrat în administrația legislativă, inclusiv în calitate de director legislativ pentru un reprezentant al statului Texas.

În 2022, a câștigat pentru prima dată alegerile în Districtul 70, devenind prima femeie de origine română care a obținut un mandat în Camera Reprezentanților din Texas. A fost realeasă în 2024, iar victoria din 2026 îi aduce un al treilea mandat consecutiv.

Într-un mesaj publicat chiar în ziua alegerilor, Mihaela Pleșa a vorbit despre mama sa, care a plecat din România comunistă pentru a-și construi o viață în America.

Politiciana a afirmat că sacrificiile mamei sale au inspirat-o și că este mândră să reprezinte comunitatea în care a crescut.

Sursa foto: Instagram

Un alt candidat de origine română a pierdut alegerile în Florida

Alegerile americane din 3 noiembrie au adus însă un rezultat diferit pentru Ionel Roiban, fost vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară din România.

Acesta a candidat din partea Partidului Republican pentru un loc în Camera Reprezentanților din statul Florida, în Districtul 90.

Potrivit Mediafax, Roiban a fost învins de democratul Rob Long, care a obținut aproximativ 63% din voturi, față de 37% pentru candidatul republican.

Ionel Roiban locuiește de peste două decenii în Florida și a activat anterior în politica românească, inclusiv în cadrul PMP.

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