Donald Trump, acuzat de viol de fosta Miss Elveția. Presupusa agresiune ar fi avut loc în 1993

Noi acuzații grave îl vizează pe președintele american Donald Trump. Beatrice Keul, fost model și concurentă clasată în top 3 la Miss Elveția 1992, susține că ar fi fost agresată sexual de actualul lider de la Casa Albă în noiembrie 1993, în timpul unei vizite la New York. Declarațiile sale au fost incluse într-un raport publicat de membrii democrați ai Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, document care analizează presupusele conexiuni dintre Trump și rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Născută la Cluj și stabilită în Elveția încă din copilărie, Beatrice Keul lucrează în prezent în domeniul bancar, la Berna. Ea afirmă că avea 24 de ani în momentul presupuselor fapte și că a ajuns în anturajul lui Trump după ce a fost implicată într-un concurs de frumusețe organizat sub patronajul acestuia.

Cum descrie Beatrice Keul întâlnirea cu Donald Trump

Potrivit relatării sale, totul ar fi început în cadrul unui prânz cu presa desfășurat la hotelul Plaza din New York, proprietate a lui Donald Trump la acel moment. Keul susține că omul de afaceri i-ar fi promis sprijin pentru obținerea unei vize americane și pentru admiterea la Universitatea din New York.

Ulterior, femeia afirmă că a fost abordată și de Jeffrey Epstein, care i-ar fi făcut promisiuni similare și ar fi invitat-o la o petrecere organizată la Mar-a-Lago. Mai târziu în aceeași zi, un reprezentant al lui Trump ar fi invitat-o într-o suită a hotelului pentru o întâlnire privată.

Conform mărturiei consemnate în raport, Beatrice Keul spune că, odată ajunsă în cameră, ar fi fost atacată și violată. Fosta concurentă la Miss Elveția descrie episodul drept unul „brutal”, afirmând că în urma incidentului a suferit răni, vânătăi și sângerări.

Femeia susține că, după presupusa agresiune, Trump ar fi continuat să îi vorbească despre oportunitățile pe care i le-ar putea oferi în Statele Unite și i-ar fi cerut să nu dezvăluie cele întâmplate. Potrivit mărturiei sale, acesta i-ar fi spus: „Spectacolul trebuie să continue”.

De ce a refuzat să mai participe la alte concursuri

Beatrice Keul afirmă că, deși era profund afectată de cele petrecute, a continuat să participe la competiția de frumusețe pentru care fusese recrutată. După revenirea în Elveția, aceasta susține că a refuzat o nouă invitație la un concurs organizat sub numele lui Donald Trump, care urma să aibă loc în Hawaii.

Totodată, femeia susține că, la câteva luni după presupusul incident, ar fi fost contactată telefonic de Trump, care i-ar fi oferit din nou sprijin pentru a se muta în Statele Unite. Keul spune că a refuzat propunerea.

Autorii raportului susțin că anumite concursuri de frumusețe și evenimente din industria modelingului ar fi fost folosite pentru identificarea și atragerea unor tinere vulnerabile. În document se arată că promisiunile descrise de Beatrice Keul se aseamănă cu metode de recrutare atribuite anterior lui Jeffrey Epstein de alte femei care au oferit mărturii în anchete separate.

Reacția Casei Albe la acuzațiile formulate

Administrația americană a respins în totalitate informațiile prezentate în raport. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a transmis că acuzațiile sunt false și că nu există temei pentru afirmațiile formulate împotriva președintelui.

„Niciuna dintre aceste acuzații nu este adevărată”, a declarat reprezentanta Casei Albe.

Lauren Bis a susținut că raportul reprezintă o încercare politică de a afecta imaginea lui Donald Trump și a reiterat poziția administrației cu privire la relația acestuia cu Jeffrey Epstein.

„Președintele l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său de la Mar-a-Lago pentru că era un individ dubios”, a mai transmis Lauren Bis.

Până în prezent, Donald Trump nu a fost pus sub acuzare penală în legătură cu afirmațiile formulate de Beatrice Keul, iar Casa Albă continuă să nege categoric toate acuzațiile.

Acuzaţia de viol vine după ce în 2024 Beatrice Keul afirma că preşedintele i-ar fi ridicat fusta, fără să acorde alte detalii la acea vreme.

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