Ultima fotografie cu Viorel Păunescu, publicată de avocata sa. Imaginea a fost făcută cu o lună înainte de moartea fostului șef al Stelei

Ultima fotografie cu Viorel Păunescu a fost publicată de avocata și prietena sa, Katia Constanța Cicală, la trei zile de la moartea fostului conducător al Stelei București. Imaginea a fost realizată cu aproximativ o lună înainte de dispariția acestuia, iar femeia a mărturisit că nu și-a imaginat nicio clipă că va deveni ultima fotografie împreună.

Viorel Păunescu s-a stins din viață pe 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani. De-a lungul timpului, acesta a avut un rol important în fotbalul românesc, fiind președintele clubului Steaua București în perioada 1998-2003 și colaborând cu numeroase personalități din lumea sportului. În ultimii ani, aparițiile sale publice au devenit tot mai rare, pe fondul problemelor de sănătate.

Astăzi, Viorel Păunescu a fost condus pe ultimul drum și înmormântat la Cimitirul Bellu din București. La ceremonia funerară au participat numeroase personalități, care au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Ultima fotografie cu Viorel Păunescu

Fotografia publicată de avocata sa a fost însoțită de un mesaj emoționant, în care aceasta a vorbit despre relația apropiată pe care au avut-o, atât în plan profesional, cât și personal. Katia Constanța Cicală și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită și a amintit momentele frumoase petrecute împreună.

Aceasta a transmis condoleanțe familiei și celor care l-au prețuit, adresându-i un mesaj special Adelei, sora fostului președinte al Stelei, despre care știa cât de mult și-a iubit fratele.

„În urmă cu o lună am făcut această fotografie… Nu m-am gândit nicio clipă că va fi ultima cu acest om minunat. Astăzi îmi iau rămas-bun, cu profundă tristețe, de la Viorel Păunescu. I-am fost avocat și prieten, iar dincolo de încrederea profesională, rămâne legătura de suflet și amintirea momentelor împărtășite. Sunt greu de găsit cuvintele atunci când un om pe care l-ai cunoscut și prețuit pleacă pentru totdeauna. Rămân recunoștința pentru încrederea acordată și tristețea unui rămas-bun pe care nu suntem niciodată pregătiți să-l rostim. Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit. Gândurile mele se îndreaptă cu mare durere, în special, către sora lui, Adela, despre care știu cât de mult l-a iubit… Să-i dea Dumnezeu putere… Drum lin, dragă Viorel! Îmi vor lipsi discuțiile noastre, energia ta, veselia și glumele tale. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a spus avocata Katia Cicală pe Facebook.

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