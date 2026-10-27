Gigi Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Viorel Păunescu: „Am vrut să-i aduc un preot să-l spovedească, dar a refuzat când a auzit de un… punct”

Gigi Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Viorel Păunescu: „Am vrut să-i aduc un preot să-l spovedească, dar a refuzat când a auzit de un... punct”
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Gigi Becali a făcut mărturisiri inedite despre regretatul Viorel Păunescu, omul care a avut un rol important în istoria Stelei și cu care patronul FCSB a legat o prietenie de lungă durată. La finalul slijbei de înmormântare, omul de afaceri din Pipera a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Păunescu, dar și despre un regret care îl urmărește și acum: cu aproximativ trei ani în urmă, a încercat să-i aducă un preot pentru a se spovedi. Planul nu a mai fost dus până la capăt

Gigi Becali a vrut să-i aducă un preot lui Viorel Păunescu

Gigi Becali a povestit că relația sa cu Viorel Păunescu s-a construit în timp. Cei doi se cunoșteau încă dinainte de Revoluție, însă, la vremea respectivă, legătura lor era una distantă, limitată la saluturi. Prietenia avea să se consolideze ulterior, iar omul de afaceri spune că l-a considerat pe fostul conducător al Stelei un om bun, care nu obișnuia să-i supere pe cei din jur.

Cea mai apăsătoare mărturisire a lui Becali a venit însă atunci când a vorbit despre credință și despre încercarea de a-l apropia pe Viorel Păunescu de cele sfinte:„Păcat că am vrut, cu trei ani în urmă, am vrut să-l spovedesc. Adică să-i duc un preot. A zis: «Bine, mă, zici. Să-l aduci»”, a povestit Gigi Becali.

Potrivit relatării sale, fostul conducător al Stelei a fost de acord inițial, însă nu a acceptat ulterior una dintre condițiile pe care Becali le considera necesare pentru a continua demersul.„Și a fost un punct care n-a vrut să-l respecte”, a explicat patronul FCSB, fără să intre în detalii suplimentare. Becali a lăsat să se înțeleagă că tocmai acest episod reprezintă unul dintre marile sale regrete în legătură cu relația pe care a avut-o cu Viorel Păunescu.

„Unde este acum? A avut și slavă, a avut și bani, a avut și respect”

În stilul său caracteristic, Gigi Becali a transformat discuția despre fostul său prieten într-o reflecție despre viață, moarte și lucrurile materiale. Omul de afaceri a subliniat că banii, faima și respectul de care se bucură cineva în timpul vieții nu îl pot însoți dincolo de moarte: „A avut și slavă, a avut și bani, a avut și respect. Toate le-a avut. Și ce faci acum? La revedere! Ia ceva cu el? Ce-ai lua cu el?”, a spus Becali.

Patronul FCSB a insistat asupra importanței milosteniei, pe care o consideră esențială pentru mântuire. În argumentația sa, acesta a făcut referire la o poveste religioasă despre Sfântul Toma și doi împărați, pentru a explica de ce faptele bune ar avea o valoare mai mare decât averile acumulate pe pământ. Becali a susținut că oamenii ar trebui să se gândească din timpul vieții la cei aflați în nevoie și să folosească o parte din banii lor pentru a-i ajuta pe săraci, pe copii și pentru a sprijini bisericile.

Viață fără regrete

Întrebat dacă Viorel Păunescu ar fi avut regrete, Gigi Becali a spus că nu știe să fi auzit asemenea mărturisiri din partea acestuia. Dimpotrivă, și-l amintește drept un om vesel, care a avut parte de o viață împlinită și de tot ceea ce îi trebuia.

Becali a amintit și de dragostea pe care fostul conducător al Stelei o purta clubului roș-albastru. Potrivit acestuia, Păunescu a continuat să vină pe stadion până aproape de vârsta de 90 de ani, atât timp cât starea sa i-a permis: „Era un om vesel, un om care tot timpul a avut ce a trebuit”, a spus patronul FCSB.

Când a fost întrebat despre ultima conversație cu Viorel Păunescu, Becali a precizat că cei doi vorbiseră cu aproximativ șase-șapte luni înainte. Ulterior, întâlnirile dintre ei s-au rărit.

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