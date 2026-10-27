Loredana Chivu, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Tata a murit când aveam 18 ani”

Loredana Chivu, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Tata a murit când aveam 18 ani”
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Loredana Chivu/ sursa foto: social media
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Loredana Chivu este acum mereu cu zâmbetul pe buze. Însă viața ei nu a fost mereu roz, așa cum pare. Aceasta a spus adevărul despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cea mai mare durere a fost pierderea tatălui, când era încă foarte tânără.

Loredana Chivu este, fără doar și poate, una dintre cele mai vesele concurente de la Asia Express. Fosta asistentă TV se bucură de fiecare clipă, mai ales că nu a avut un trecut tocmai ușor. La doar 18 ani, când ar fi trebuit să înceapă un nou capitol al vieții sale, destinul a avut un alt plan pentru ea și familia ei. Tatăl șatenei a recurs la un gest extrem, iar durerea pierderii o resimte și astăzi. Deși îi este greu să abordeze acest subiect, a povestit despre momentul tragic care i-a marcat debutul vieții adulte. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Loredana Chivu, despre cea mai grea perioadă din viața ei

Vedeta a povestit, cu durere în suflet, că tatăl ei a recurs la gestul extrem atunci când ea avea doar 18 ani. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de fratele ei, în pod, însă cea care a anunțat-o pe Loredana a fost o vecină.

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În plus, concurenta de la Asia Express a mărturisit că nici astăzi nu înțelege ce l-a făcut să își pună capăt zilelor, mai ales că nu i-a lăsat niciun bilet de adio prin care să își justifice fapta.

„Îmi este destul de greu să deschid acest subiect, eram destul de mare, aveam 18 ani când s-a întâmplat. Nu eu l-am găsit, fratele meu l-a găsit (…) E foarte dureros, nu a lăsat un bilet, cred că asta este o durere foarte mare, pentru că nu i-am înțeles nicio secundă gestul. Pur și simplu a sunat o vecină (…) Am început să plâng, am căzut, nici nu mai știu exact ce am avut. Nu l-am văzut, am văzut doar foarte multe lumânări prin curte, l-am văzut abia a doua zi dimineață la morgă și mi-a rămas imaginea foarte bine întipărită în minte și îmi părea foarte străin. Nu semăna deloc cu el când era viu”, declara Loredana Chivu, la Acces Direct.

Loredana Chivu/ sursa foto: social media

Loredana Chivu/ sursa foto: social media

Ce a afectat-o cel mai tare pe Loredana

Fosta asistentă TV a mai explicat că cel mai tare au afectat-o comentariile primite. Mulți oameni i-au transmis că tatăl ei a recurs la un asemenea gest din cauza ei.

Totodată, Loredana a mărturisit că nu se aștepta să treacă printr-o astfel de tragedie. Durerea a fost și mai mare cu cât în același an s-a stins din viață și bunica sa.

„Toată lumea își punea semne de întrebare. Cel mai tare m-a durut când am citit niște comentarii și scria că tata ar fi murit din cauza mea (…) Nu părea genul de om slab care să ajungă la astfel de gesturi. Era un om la care nu m-aş fi aşteptat să facă lucrul ăsta. Nu i-am înţeles nicio secundă gestul”, a mai adăugat ea.

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