Cum a poreclit-o Loredana Chivu, în bătaie de joc, pe Mirela Retegan, în timpul filmărilor Asia Express: „Doamna..”

Între Mirela Retegan și Loredana Chivu, tensiunile au ajuns la cote maxime. Cele două concurente de la Asia Express au luptat pentru cea de-a șaptea amuletă, iar de acolo a pornit un scandal monstru. În urma discuțiilor aprinse, fosta asistentă TV i-a dat o poreclă neașteptată fondatoarei proiectului Gașca Zurli.

Totul a pornit după ce Mirela Retegan a început să țipe dinadins pentru a le încurca la probă pe Loredana Chivu și Ana Mocanu. Enervate de faptul că au fost bruiate, fosta asistentă TV nu s-a mai abținut și a comentat pe marginea subiectului. Mai mult decât atât, concurenta a poreclit-o pe oponenta sa „doamna raggaeton”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a poreclit-o Loredana Chivu, în bătaie de joc, pe Mirela Retegan, în timpul filmărilor Asia Express

Loredana Chivu a fost scoasă din sărite după ce au pierdut cea de-a șaptea amuletă în fața Mirelei Retegan. Aceasta a considerat că oponenta sa țipa special pentru a le încurca la probă.

Fondatoarea Gașca Zurli le-a deconcentrat pe cele două foste asistente TV, astfel că Loredana a numit-o atât în culise, cât și în timpul filmărilor Asia Express „doamna raggaeton”.

„Doamna Retegan, astăzi, a prins voce să țipe. Nu eram foarte concentrate la ceea ce făceam și auzeam în fundal țipete de la doamna raggaeton, care ea a spus că nu țipă. Îmi pare rău de avantaj și că am pierdut în fața doamnei raggaeton”, a afirmat Loredana Chivu, la Asia Express.

De ce a țipat, de fapt, Mirela Retegan?

Concurenta de la Asia Express și-a motivat comportamentul. Aceasta a explicat că totul a fost o strategie clară, bazată pe faptele Valeriei Lungu, care la rândul său, a distras-o în același mod la un alt joc pentru amuletă.

„Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că eu mi-am dat seama că în toate jocurile în care jucam lângă ele sau Valerie, urletele lor mă distrăgeau”, a spus și Mirela Retegan.

Mirela Retegan și Maya Sorian au părăsit competiția

Miercuri, 21 octombrie, a avut loc cursa pentru ultima șansă. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Maurice Munteanu și Connie Preda, dar și Mirela Retegan și Maya Sorian s-au luptat pentru a rămâne în competiție.

Pe ultimul loc au ieșit Mirela și Maya, iar mătasea a fost de culoare roșie, ceea ce înseamnă că cele două au părăsit competiția Asia Express. Concurentele au reușit să treacă peste provocări timp de șapte etape.

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