Asta nu s-a văzut la TV. Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce mătasea a fost roșie și „prietena” ei, Mirela Retegan, a fost eliminată de la Asia Express

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au părăsit competiția Asia Express 2026 după ce au ajuns ultimele la Irina Fodor, în cursa pentru Ultima Șansă. Momentul eliminării a fost unul surprinzător, mai ales că, în urmă cu doar o zi, vedeta se certase cu Loredana Chivu în timpul jocului pentru amuletă. Iată cum a reacționat concurenta când a aflat că cele două vor pleca acasă!

Tensiunile dintre cele două echipe au apărut în timpul probei pentru obținerea celei de-a șaptea amulete. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost deranjate de faptul că Mirela Retegan a făcut gălăgie în apropierea lor, susținând că zgomotul le-a împiedicat să se concentreze și le-a afectat șansele de a câștiga.

De cealaltă parte, mama Mayei a explicat că a recurs la această strategie deoarece și ea fusese deranjată în repetate rânduri de țipetele celorlalte concurente în timpul probelor. Schimbul de replici a scos la iveală nemulțumirile acumulate de ambele părți.

„Doamna Retegan, astăzi, a prins voce să țipe. Nu eram foarte concetrate la ceea ce făceam și auzeam în fundal țipete de la doamna raggaeton, care ea a spus că nu țipă. Îmi pare rău de avantaj și că am pierdut în fața doamnei raggaeton”, a spus Loredana Chivu, la Asia Express. „Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că eu mi-am dat seama că în toate jocurile în care jucam lângă ele sau Valerie, urletele lor mă distrăgeau”, a spus și Mirela Retegan. „Eu nu v-am deconcentrat pe dumneavoastră”, i-a transmis Ana Maria Mocanu.

Cum a reacționat Loredana Chivu când a aflat că Mirela Retegan și Maya pleacă acasă

La cursa pentru Ultima Șansă, Mirela și Maya nu au reușit să ajungă la Irina Fodor înaintea adversarilor, astfel că aventura lor s-a încheiat după șapte etape. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au scăpat de eliminare, în ciuda penalizării de 30 de minute primite în timpul cursei.

În momentul în care Irina Fodor a dezvăluit că dragonul este roșu, semn că echipa Mirelei Retegan și a Mayei trebuie să părăsească emisiunea, reacția Loredanei Chivu a atras atenția. Deși cu o zi înainte avusese un schimb tensionat de replici dur, concurenta a părut vizibil tristă la aflarea veștii. Rămâne de văzut dacă emoția sa a fost una sinceră sau dacă a reușit să își ascundă adevăratele sentimente în fața camerelor de filmat.

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