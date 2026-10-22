Asta nu s-a văzut la TV. Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce mătasea a fost roșie și „prietena” ei, Mirela Retegan, a fost eliminată de la Asia Express

Asta nu s-a văzut la TV. Cum a reacționat Loredana Chivu, după ce mătasea a fost roșie și "prietena" ei, Mirela Retegan, a fost eliminată de la Asia Express
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Cum a reacționat Loredana Chivu după ce Mirela Retegan și Maya au fost eliminate
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Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au părăsit competiția Asia Express 2026 după ce au ajuns ultimele la Irina Fodor, în cursa pentru Ultima Șansă. Momentul eliminării a fost unul surprinzător, mai ales că, în urmă cu doar o zi, vedeta se certase cu Loredana Chivu în timpul jocului pentru amuletă. Iată cum a reacționat concurenta când a aflat că cele două vor pleca acasă!

Tensiunile dintre cele două echipe au apărut în timpul probei pentru obținerea celei de-a șaptea amulete. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au fost deranjate de faptul că Mirela Retegan a făcut gălăgie în apropierea lor, susținând că zgomotul le-a împiedicat să se concentreze și le-a afectat șansele de a câștiga.

De cealaltă parte, mama Mayei a explicat că a recurs la această strategie deoarece și ea fusese deranjată în repetate rânduri de țipetele celorlalte concurente în timpul probelor. Schimbul de replici a scos la iveală nemulțumirile acumulate de ambele părți.

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„Doamna Retegan, astăzi, a prins voce să țipe. Nu eram foarte concetrate la ceea ce făceam și auzeam în fundal țipete de la doamna raggaeton, care ea a spus că nu țipă. Îmi pare rău de avantaj și că am pierdut în fața doamnei raggaeton”, a spus Loredana Chivu, la Asia Express.

„Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că eu mi-am dat seama că în toate jocurile în care jucam lângă ele sau Valerie, urletele lor mă distrăgeau”, a spus și Mirela Retegan.

„Eu nu v-am deconcentrat pe dumneavoastră”, i-a transmis Ana Maria Mocanu.

Sursa foto: Antena 1

Cum a reacționat Loredana Chivu când a aflat că Mirela Retegan și Maya pleacă acasă

La cursa pentru Ultima Șansă, Mirela și Maya nu au reușit să ajungă la Irina Fodor înaintea adversarilor, astfel că aventura lor s-a încheiat după șapte etape. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au scăpat de eliminare, în ciuda penalizării de 30 de minute primite în timpul cursei.

În momentul în care Irina Fodor a dezvăluit că dragonul este roșu, semn că echipa Mirelei Retegan și a Mayei trebuie să părăsească emisiunea, reacția Loredanei Chivu a atras atenția. Deși cu o zi înainte avusese un schimb tensionat de replici dur, concurenta a părut vizibil tristă la aflarea veștii. Rămâne de văzut dacă emoția sa a fost una sinceră sau dacă a reușit să își ascundă adevăratele sentimente în fața camerelor de filmat.

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Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026

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