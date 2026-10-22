Câți euro au primit Maya și Mirela Retegan, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Asia Express

În ediția de miercuri, 21 octombrie, Mirela Retegan și Maya au fost eliminate din Asia Express. Deși au părăsit competiția după 7 stege-uri intense pe Drumul Mătăsii, cele două nu se întorc acasă cu portofelele goale, ci cu o recompensă financiară pe măsură.

În cursa pentru utlima șansă, Mirela Retegan și Maya au ajuns la Irina Fodor pe ultimul loc, iar de data aceasta norocul nu a mai fost de partea lor, fiind eliminate din competiția. Din păcate pentru ele, aventura lor pe Drumul Mătăsii s-a încheiat după exact 7 etape. Participarea celor două la Asia Express i-a costat scump pe șefii de la Antena 1: un total de 21.000 de euro, adică 3.000 de euro (ambele) pentru fiecare etapă parcursă.

Mirela Retegan și Maya au fost eliminate de la Asia Express

Echipele care s-au luptat pentru un loc în următoarea etapă au fost formate din: Maurice – Connie, Valerie – Alex și Mirela Retegan și Maya. Ca în nicio altă ediție, cursa pentru ultima șansă a fost un atensionată și cu o răsturnare de situație fără precedent. Deși au început cu stângul, Maurice Munteanu și Connie Preda au recuperat pe traseu și au ajuns la Irina Fodor primii din punct de vedere al corectitudinii.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au primit o penalizare de 30 de minunte din cauză că au trișat la una dintre probele din cursa pentru ultima șansă. Soțul influenceriței a folosit o comandă în limba engleză în timpul unei probe, greșeală care ar fi putut să-i coste eliminarea. Acesta și-a recunoscut greșeala și a suportat consecințele. În ciuda penalizării, Mirela Retegan și Maya nu au reușit să îi devanseze, ocupând ultimul loc în ordinea sosirii la Irina Fodor.

Mirela Retegan: „Mie îmi pare așa rău pentru Maya, pentru că știam că ea își dorește foarte tare. Astăzi eu am fost veriga slabă.” Maya: „E un sentimente din ăsta dulce-acrișor. Sunt foarte fericită cu tot ceea ce am trăit, dar gândul că nu o să mai fiu niciodată în viața mea în aceste ipostaze mă întristează foarte tare.”

Cum a reacționat Maya când a aflat că părinții ei divorțează. Nu s-a putut abține în timpul filmărilor Asia Express

Motivul pentru care Maya nu are iubit, la 25 de ani. De ce este singură fiica Mirelei Retegan de la Asia Express