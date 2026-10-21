Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026

Apariția lor la Asia Express a fost una neașteptată, mai ales că nu au mai apărut atât de des la emisiuni. În urmă cu zece ani, Loredana Chivu și Ana Mocanu purtau ținute îndrăznețe și erau asistente TV. La acea vreme, aveau un stil complet diferit, iar mulți oameni au uitat cum arătau, de fapt.

Pe Loredana Chivu și Ana Mocanu le leagă o prietenie de 16 ani. Acestea au devenit cunoscute publicului în 2013, atunci când erau asistente TV la „Un Show Păcătos”, de la Antena 1. La acea vreme, concurentele de la Asia Express impresionau printr-un stil complet diferit față de cel de astăzi. Ana era roșcată, în timp ce colega sa Loredana era blondă în acea perioadă. Chiar și așa, ținutele sexy pe care le purtau au atras atenția de fiecare dată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente TV

Elegante, finuțe și sexy: așa își făceau apariția Loredana Chivu și Ana Mocanu la „Un Show Păcătos”. Numai că timpul a trecut, iar înfățișarea s-a transformat complet, la fel și prioritățile. Cele două nu au mai fost la fel de active în lumina reflectoarelor, însă au continuat să fie prezente în mediul online, acolo unde ambele și-au construit o comunitate impresionantă. În plus, ele pot fi urmărite acum la show-ul Asia Express, unde fanii au descoperit o altă latură a lor.

Pe lângă faptul că au demonstrat cât de puternice și amuzante sunt, fostele asistente TV au stârnit reacții și prin noul lor stil vestimentar. Loredana a renunțat la părul blond și s-a vopsit șatenă, în timp ce Ana a decis să își schimbe look-ul îndrăzneț de roșcată într-unul mai „cuminte”, devenind astfel și ea șatenă. În plus, în cadrul emisiunii, vedetele au abordat un stil simplu, stilat și echilibrat. Chiar și așa, nu au renunțat definitiv la aparițiile extravagante.

Își doresc copii Loredana Chivu și Ana Mocanu?

În cadrul Asia Express, Ana Mocanu a dezvăluit că are planuri mari. Aceasta își dorește să se căsătorească și să devină mamă. Fosta asistentă TV a spus că vrea doi copii, băiat și fată și speră să se concretizeze cât mai repede posibil.

„Îmi doresc foarte mult un copil să îmi dea Dumnezeu. Eu aș vrea doi, dar măcar unul să fac. Mi-aș dori pereche, noi suntem trei fete, mi-aș dori băiat și fată, dacă nu, măcar un copil. Tu îți dorești? (n.r. o întreabă pe Loredana Chivu)”, a spus Ana Maria Mocanu, la Asia Express.

Răspunsul Loredanei nu a întârziat să apară, însă nu a fost la fel de sigur ca al prietenei sale. Șatena a mărturisit că în trecut își dorea să aibă copii, dar în prezent nu mai este la fel de convinsă.

„Nici nu mai știu, îmi doream”, a spus Loredana Chivu.

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