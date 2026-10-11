Ce fac Loredana Chivu și Ana Mocanu, după emisiunea de la Antena 1. Fetele de la Asia Express, fără pic de make-up!

Loredana Chivu, în vârstă de 36 de ani, originară din Oltenița, și Ana Maria Mocanu, 39 de ani, sunt colege de aventură la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, dar și prietene în afara competiției. Recent, CANCAN.RO le-a surprins în ipostaze diferite, departe de probele și provocările emisiunii, dar și fără machiajul cu care se afișează de obicei în public. Cum arată, de fapt, cele două dive în spatele straturilor de produse de beauty, aflați în articolul de mai jos.

Loredana Chivu încântă privirile bărbaților (și nu numai) de foarte mulți ani. S-a remarcat de tânără pe frontul frumuseții, precum o zeiță ce poate rivaliza cu Afrodita. Era firesc să vină și pictorialul în Playboy (revistă din antichitatea publishingului, când încă existau poze pe hârtie, iar bărbații se îngrămădeau să cumpere revistele respective, desigur pentru articole, nu pentru pozele incitante).

A venit apoi cooptarea la înalta societate mondenă, iar Loredana Chivu a devenit asistentă TV la Capatos. Acolo s-a produs o adevărată explozie de notorietate și subit pe Loredana o cam știa toată lumea.

Acum, după atâția ani, Loredana este în continuare o față cât se poate de cunoscută în lumea showbizului și cea mai recentă ispravă a ei este participarea la Asia Express – Drumul Mătăsii.

Nici Ana Maria Mocanu nu s-a lăsat mai prejos când a venit vorba despre cucerirea publicului. A intrat în lumea mondenă pe ușa televiziunii, unde a devenit și ea una dintre asistentele lui Dan Capatos și, odată ajunsă pe micul ecran, a avut grijă să nu treacă neobservată. Cu apariții care au întors priviri și o prezență care a făcut-o ușor de remarcat, Ana Maria a devenit rapid un nume cunoscut în showbiz. Iar acum, după ce a bifat televiziunea și nenumărate apariții mondene, a trecut la o altă probă de foc… Asia Express, unde face echipă cu Loredana Chivu.

În ultimul episod Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ratat la mustață eliminarea. Handicapul primit pentru următoarea etapă a fost însă ceva destul de greu. Trebuiau să poarte câte o pălărie tradițională, chestie care l-a amuzat foarte tare pe Cheloo, așa cum puteți citi AICI.

Dar să revenim la imaginile noastre unde vedem o Ana Maria Mocanu ce parcă vrea puțină liniște, puțină tihnă în aceste zile răcoroase de toamnă lungă ca un preludiu bine executat. Iat-o deci pe șatenă cu niște colanți foarte mulați, negri ca vinul de Drăgășani, pantofi sport, un hanorac deschis exact cât trebuie, niște ochelari de soare pătrățoși, orientați ca niște romburi pe năsucul Anei cu care a mizat să-și ascundă chipul dezvelit de straturile de machiaj.

Însă, Ana nu a ieșit singură din casă, ci în compania prietenei sale, nimeni alta decât Loredana Chivu. Ce să mai, fetele par de nedespărțit! Cele două au pornit cu mașina la o escapadă prin nordul Capitalei, departe de probele și agitația de la „Asia Express”. Numai că plimbarea pare să fi fost ceva mai scurtă decât ne-am fi imaginat, iar imediat veți înțelege și de ce!

Ana Maria Mocanu a coborât din mașină cu o coajă de banană în mână în căutarea unui coș de gunoi și a intrat într-o benzinărie. În tot acest timp, Loredana Chivu a rămas cumințică la volan, așteptându-și prietena. Și aici vine partea interesantă!

Și pe Loredana am surprins-o într-o ipostază ceva mai rară decât cele cu care ne-a obișnuit, fără armata de produse de make-up și fără filtrele care mai șterg câțiva ani și câteva imperfecțiuni. Diva a apărut în varianta necenzurată de aplicațiile premium de beauty. Până la urmă, nu poți fi mereu gata de copertă, mai ales când te prinde viața între două opriri prin nordul Capitalei… Pesemne că, de data aceasta, nici covorul roșu, nici trusa de make-up nu au fost trecute pe lista de priorități.

Dar cine știe, poate că cele două domnițe s-au hotărât să țină pasul cu noile tendințe, iar naturalețea începe să câștige teren chiar și pentru fostele asistente TV.

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