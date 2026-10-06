Mai sunt sau nu prietene Loredana Chivu și Ana-maria Mocanu? S-au făcut cu ou și cu oțet la Asia Express

Mai sunt sau nu prietene Loredana Chivu și Ana-maria Mocanu? S-au făcut cu ou și cu oțet la Asia Express
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu/ sursă foto: Antena 1
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Deși au acceptat cu bucurie să participe împreună la Asia Express – Drumul Mătăsii, prietenia dintre Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu a suferit modificări în urma provocărilor din emisiune. Care este, de fapt, relația celor două după ce s-au făcut cu ou și oțet în fața camerelor de filmat?

Loredana Chivu și Ana Maria Prodan sunt prietene de 16 ani. Au trecut împreună prin situații plăcute și mai puțin plăcute, însă niciodată prin provocările pe care le întâmpină acum la Asia Express – Drumul Mătăsii. De-a lungul peripețiilor din show, cele două au fost protagonistele mai multor certuri și momente tensionate. Discuțiile aprinse s-au lăsat cu jigniri și un test al sincerității cum rar s-a mai văzut la Asia Express.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu/ sursă foto: Antena 1

După ce au trecut prin provocări și încercări pe care nu credeau că le vor întâlni vreodată, Loredana Chivu susține că, în ciuda părerilor sceptice, prietenia dintre ea și Ana Maria Mocanu este mai închegată ca niciodată. Fosta asistentă TV a recunoscut că stresul, foamea, condițiile vitrege, dar și dorul de casă au contribuit la numeroasele momente tensionate dintre ele, însă, în cele din urmă, toate au fost spre binele relației. Ea a mai spus că în continuare sunt cele mai bune prietene.

„Înainte să plecăm ne cunoșteam foarte bine pentru că noi suntem prietene de 16 ani, am lucrat foarte mult împreună, am mers la foarte multe evenimente împreună, am dormit foarte mult împreună. Deci ne cunoșteam foarte bine, dar în Asia Express a fost total altceva.

În Asia Express ne-am văzut și în momentele în care ne era foame, ne era somn, eram foarte stresate, ne-am cunoscut altfel. Iar acum după Asia Express pot spune că ne-a închegat relația. Chiar și cu certurile mici… sau mari, noi suntem în continuare foarte bune prietene”, a spus Loredana Chivu la Observator.

Loredana Chivu: „Am pierdut multe probe din cauza ei”

Unul dintre momentele tensionate dintre cele două a avut loc în timpul unei probe artistice. Cele două au avut misiunea de a cânta și de a dansa în fața trecătorilor din China. După ce au cântat versurile melodiei „Dragostea din tei”, cele două au mai avut nevoie de 7 voturi. La un moment dat, Loredana Chivu a observat că Ana-Maria Mocanu nu cântă. Aici a fost punctul în care a cedat nervos și a mărturisit că se retrage din concurs deoarece este forțată să facă probele și în locul colegei sale.

Loredana Chivu: Mai avem nevoie de 7 voturi. Trebuia să înveți cuvintele. Eu am învățat jumătate de melodie. Tu nu ai cântat nici măcar un vers. Am cântat singură. Tu ce ai făcut? O să te vezi pe filmare cât de fraieră ești. M-am sătura de ea.

Ana-Maria Mocanu: Zici că ai stat la rug. Nu înțeleg supărarea.

Loredana Chivu: Am stat două ore în căldură ca sa nu faci nimic. Unde esti? La Taraf TV?

Ana-Maria Mocanu: Unde ai fost și tu.

Loredana Chivu: Eu nu am dansat la Taraf TV, la fata de la miezul nopții.

Ana-Maria Mocanu: Și tu ai dansat la nunți. Nu înțeleg care e problema. E vreo jignire să dansezi sau care e faza?

Loredana Chivu: Nu, dar vezi ce probe ai de făcutt. Eu nu pot să stau mereu să-ți fac părțile tale. Nu o mai halesc de nicio culoare.

Ana-Maria Mocanu: Nu contează. Nu e o jignire asta, care e problema?

Ana-Maria Mocanu: Cântă acum, i-a microfonul și cântă dacă ești deșteaptă. Ai repetat 20 de minute și ai reținut versurile. Știi să cânți vreun cuvânt din ea?

Loredana Chivu: Nu mai fac nicio probă pentru ea. Nu știu de ce vorbesc pentru că tu nu faci nimic pe aici. Iar o să zici că am avut blank. Te-ai obișnuit să muncească alții pentru tine.

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