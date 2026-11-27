Monica Anghel a pus tunurile pe artiștii din noua generație! Cântăreața a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că toate melodiile au ajuns să sune la fel și că artiștii nu mai au pic de personalitate. Ba mai mult, ea le-a transmis un mesaj usturător tinerilor care se bat cu pumnul în piept că au milioane de urmăritori și de like-uri pe rețelele de socializare, amintindu-le că aceste cifre nu le garantează succesul în carieră! Ce să mai, în ziua de astăzi, unii se cred mari artiști după ce au rupt TikTok-ul cu o melodie. Numai că una este să fii în trending două săptămâni și alta este să rămâi în industria muzicală trei decenii.

Monica Anghel este de părere că artiștii din noua generație se copiază unii pe alții și că au ajuns să fie trași la indigo. Vedeta a mărturisit că nu și-a construit viața în funcție de social media și că nu milioanele de urmăritori și de vizualizări îți dau valoare ca artist. Ba mai mult, le-a recomandat tinerilor să o lase mai moale cu Instagramul și Facebookul și să mai coboare cu picioarele pe pământ. În viziunea ei, faima de pe Internet este o iluzie, căci milioanele de urmăritori nu-ți garantează că vei avea sălile pline la concerte. Cu alte cuvinte, una este să dai degetul peste cap pe ecranul telefonului și alta este să bagi mâna în buzunar pentru a vedea un artist pe scenă.

„Nu mă deranjează nimic la artiștii din noua generație, dar toți fac piese la fel, toți vor să fie la fel, vocile lor sună cam la fel. Totul este superficial, nu mai au personalitate. Nu mi-am construit viața în funcție de social media. Nu am nici mulți, nici puțini urmăritori, nu am followeri cumpărați. Important este că eu sunt în regulă cu mine însămi. Eu am publicul meu și sala este plină. Nu are importanță câți urmăritori ai. Poți să ai milioane de followeri și să te trezești cu sala goală”, a declarat Monica Anghel pentru CANCAN.RO.

„Spuneau că sunt grasă”

Vedeta a povestit că nici ea n-a fost scutită de răutățile oamenilor de-a lungul carierei, mai ales înainte să slăbească 40 de kilograme. Monica Anghel a mărturisit că a fost criticată în nenumărate rânduri și că mulți o făceau grasă, de parcă talentul unui artist se măsoară în kilograme. Cântăreața a învățat, însă, să nu mai pună la suflet toate răutățile și să-și vadă liniștită de viața ei. Pentru ea, cel mai important este că seara pune capul pe pernă cu conștiința împăcată.

„Am slăbit 40 de kilograme și am făcut acest curs de instructor de fitness pentru mine, ca să nu fiu dependentă de altcineva și să pot face exerciții oricând. Am făcut-o ca să fiu într-o formă fizică bună și să mă simt bine. Lumea m-a judecat în față de nenumărate ori pentru felul în care arătam, dar nu m-a interesat. Nu mă interesează ce spun unii oameni, pentru că important este să fiu eu bine cu mine însămi. Atunci spuneau că sunt grasă, acum unii spun că sunt prea slabă. De ce nu mă interesează? Pentru că, dacă am nevoie de ceva, singurii oameni care îmi sunt alături sunt cei din familia mea și câțiva prieteni. În rest, fiecare își dă cu presupusul și discută pe la colțuri. Trăiesc în pace, armonie și echilibru cu mine însămi și sunt liniștită noaptea, când pun capul pe pernă, pentru că știu că nu fac rău nimănui”, a spus vedeta.

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