Monica Anghel și-a făcut deja planul! Unde și cu cine își va petrece Paștele: ”Am foarte multe invitații, dar…”

După o perioadă încărcată pe plan profesional, Monica Anghel și-a rezervat timp pentru ea. Într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista ne-a mărturisit că a refuzat invitațiile primite, preferând să petreacă în tihnă zilele de sărbătoare. Ce nu lipsește din meniul vedetei, dar și cum reușește să se mențină, ne-a povestit în detaliu cântăreața.

Monica Anghel este adepta unui stil sănătos de viață, de la care nu face excepții nici de Paște. Mesele copioase nu reprezintă o tentație pentru ea, moderația fiind, de fapt, cheia succesului.

Monica Anghel: “Dacă ne trezim a doua zi dimineață și suntem perfect sănătoși e cea mai mare minune”

CANCAN.RO: Ai trăit pe propria piele vreo minune?

Monica Anghel: Din punctul meu de vedere, fiecare zi este o minune pentru că ne culcăm, dar nu știm dacă ne mai trezim sau nu știm cum ne trezim. Și dacă ne trezim a doua zi dimineață și suntem perfect sănătoși e cea mai mare minune.

CANCAN.RO: Unde petreci sărbătorile?

Monica Anghel: Fix acasă. Am foarte multe invitații, dar vreau să stau acasă.

Monica Anghel: “Nu vreau să plec nicăieri, nici 2 m nu vreau să plec din casă”

CANCAN.RO: Va fi o masă în familia extinsă?

Monica Anghel: Să vedem, că unii dintre noi vor merge la conac, dar eu vreau să stau acasă, eu vreau să stau acasă la mine, nu vreau să plec nicăieri, nici doi metri nu vreau să plec din casă, nu. Realmente vreau să stau, să mă odihnesc, să mă bucur de această sărbătoare. Evident că vom merge la biserică în noaptea de Înviere, ca toată lumea. Și de Paște vreau să stau acasă.

CANCAN.RO: Cum va arăta meniul tău de Paște, având în vedere că ești într-o formă de zile mari și te menții de ani buni?

Monica Anghel: Sunt în formă asta de niște ani de zile. Evident că o să fac ouă roșii și sincer, la altceva nici nu m-am gândit. Probabil că am să vorbesc cu prietenii noștri care ne fac atunci când avem petreceri și așa mai departe și o să-i rog să-mi facă niște piftie de curcan. Mi-e poftă de niște piftie de curcan. Mie drobul nu-mi place, nu… carnea pentru mine poate să lipsească, brânză. Cât mănânci? Că nu mănânci cu 10 guri! Eu nu înțeleg mesele astea să fie și de aia și de-aia și de-aia. Fă astăzi două-trei feluri, să se termine. Mai fă peste încă niște zile restul. Adică ai tot timpul să mănânci, nu trebuie să le faci pe toate odată și după aceea să arunci mâncare. Că și într-o vizită dacă te duci, toată lumea are aceeași mâncare și atunci n-are rost. Pentru ce? N-are sens!

Monica Anghel: “Poți să ieși în oraș cu prietenii și să mănânci ceva ok”

CANCAN.RO: Dar sunt și alimente pe care nu le mai consumi de ani buni? Sau pe care le-ai scos definitiv?

Monica Anghel: Da. Nu mai mănânc absolut nimic prăjit, nu mai mănânc fast-food. De exemplu, pot să mănânc o shaorma. Mi s-a întâmplat să ieșim cu prietenii când am fost prin oraș și să mergem la shaorma. Și eu mi-am luat lipie cu carne cu castravete și cu pătrunjel, care e ok. Da, deci fără sosuri, fără cartofi. E super ok. Deci se poate și așa. Poți să ieși în oraș cu prietenii și să mănânci ceva ok și chiar și o shaorma, nu?

CANCAN.RO: Dar cu sportul ce relație ai?

Monica Anghel: Trebuie să recunosc că, în ultima vreme, am lăsat-o un pic cam moale și asta n-a fost bine. În ultimele patru luni din anul trecut n-am mai avut timp absolut deloc, drept pentru care în ianuarie am avut o criză de spate și m-am reapucat ușor, ușor. Chiar și acasă și dimineața și seara fac măcar 20 de minute dacă n-am timp să mă duc la sală.

Foto: Instagram

