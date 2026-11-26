După despărțirea de milionarul italian Domenico Perri și o perioadă în care spunea că nu mai face compromisuri în dragoste, Irisha pare să-și fi găsit liniștea sentimentală. Prezentă evenimentul 20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour, bruneta a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a fost cucerită, de ce partenerul ei are nevoie de multă răbdare și dacă acesta va petrece sărbătorile alături de ea.

Irisha și-a găsit din nou fericirea în brațele unui bărbat misterios! După o poveste de dragoste intens mediatizată cu afaceristul italian Domenico Perri, încheiată în primăvara anului 2025, bruneta a preferat să-și vadă de proiectele profesionale și să nu se arunce cu capul înainte într-o altă relație. Ba chiar, în februarie 2026, vorbea despre faptul că nu mai este dispusă să facă niciun compromis în amor. Prezentă la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”, Irisha a mărturisit pentru CANCAN.RO că trăiește o poveste frumoasă de dragoste și că are deja aproape un an de relație.

Irisha: „Așa evoluează relația noastră până în punctul acesta.”

Irisha a dezvăluit pentru CANCAN.RO că bărbatul care i-a intrat în grații nu este nici artist, nici om de televiziune, ci activează într-un domeniu complet diferit de al ei. Mai mult, bruneta recunoaște că nu a fost dragoste la prima vedere din partea sa. Din contră! I-a spus un „NU” hotărât, însă perseverența, atitudinea și gesturile lui au făcut-o să-și schimbe radical părerea.

CANCAN.RO: Bună, Irisha! Arăți superb, strălucești la propriu și la figurat. Fă-ne, te rog, un outfit check!

Irisha: Mulțumesc tare mult! Rochia este Feels Wear, un brand românesc, făcut special pentru acest eveniment. Pantofii sunt Amina Muaddi. Cerceii sunt de la un brand… Nu mai știu, nu-mi mai amintesc de unde i-am luat. Și eu sunt o creație de-a mamei mele și a tatălui meu. Wow!

CANCAN.RO: Care este cea mai prețioasă piesă sau accesoriu?

Irisha: De aici?

CANCAN.RO: Da.

Irisha: Sunt două, practic. Rochia este bijuterită, după cum bine puteți vedea. Este făcută din cristale. Și pantofii, la fel. Apropo, este tot o creație românească, pentru că Amina Muaddi este născută în România. Deci port 100% românesc în seara asta, deși pare că este foarte Hollywood, așa.

CANCAN.RO: Arăți foarte bine! Spune-mi, te rog, ce se mai întâmplă în viața ta sentimentală?

Irisha: Da, se întâmplă lucruri frumoase în viața mea personală. Sunt, într-adevăr, cu cineva, mă simt foarte bine, ne simțim foarte bine împreună. Nu ne-am mai văzut de vreo săptămână, pentru că n-am apucat. Proiectele sunt foarte multe și la mine, și la el. Și atunci încercăm să facem față, ne vedem în timpul liber și suntem fericiți până aici.

CANCAN.RO: Îl cunoaștem? Este tot din showbiz?

Irisha: Nu are nicio legătură cu showbizul. Deci nu este din showbiz și, slavă Domnului, viețile noastre profesionale nu se intersectează în punctul acesta. Când ne vedem, ne povestim: el îmi povestește din domeniul lui, eu îi povestesc din domeniul meu și se bucură foarte mult pentru mine, iar eu pentru el. Așa evoluează relația noastră până în punctul acesta.

CANCAN.RO: E ceva serios sau se îndreaptă către ceva serios?

Irisha: Dacă facem aproape un an, zic eu că nu e distracție.

CANCAN.RO: Deci a trecut probele într-un an, nu?

Irisha: Eu zic că un an este perioada de probă. Tot timpul zic că este „trial mode”. Un an mai are puțin, dar e foarte aproape să treacă… sau nu, vedem.

Irisha: „ Eu am zis „nu” din prima.”

CANCAN.RO: Ce a avut el? El te-a cucerit pe tine sau tu pe el?

Irisha: El, el! Foarte pasional, foarte hotărât pe ceea ce-și dorește. Eu am zis „nu” din prima: nu există, nu îmi doresc o relație în punctul acesta, nu vreau, nu există! Și nu știu ce a făcut, cu răbdare, cu atitudine, cu gesturi, cu… Tot ce e el a reușit să mă facă să vreau.

CANCAN.RO: Înțeleg că ești o femeie care are nevoie de răbdare, nu? Și toleranță din partea partenerului.

Irisha: Da, da. Într-adevăr, am un caracter mai… dificil e mult spus, dar sunt hotărâtă. Și am un program încărcat, iar atunci nu oricine poate să facă față. Bărbații probabil își doresc o femeie care să fie mai disponibilă pentru ei și nu este cazul la mine. De aceea, da, are nevoie de răbdare.

CANCAN.RO: Spune-mi, se termină anul 2026. Ce lecții ai învățat? Cu ce lecții ieși din el?

Irisha: O grămadă de lecții! Să nu mă focusez pe nimeni, să mă focusez doar pe mine. Asta e cel mai important și îi sfătuiesc pe toți cei care văd acest interviu să facă același lucru. Persoana de lângă noi vine cu o completare, dacă e cazul. Dacă nu, noi suntem „the main character” în viața noastră. Noi suntem personajul principal din viața noastră și atunci trebuie să fim noi. Investiția să fie în noi.

Să ne simțim bine, să fim fericiți, să avem grijă de sănătatea noastră, să facem sport, să bem apă și multe altele.

Irisha: „Nu le-am făcut un plan de viață părinților mei, nici ei nu o să-mi facă mie.”

CANCAN.RO: Crăciunul, sărbătorile, o să le petreci cu el?

Irisha: Nu știu, nu știu, n-am ajuns acolo încă. Trecem de la o săptămână la alta cu tot ce se întâmplă. E foarte multă informație. Dacă vrei, în ultima perioadă sunt atât de multe proiecte, încât nu reușesc să mă gândesc ce voi face în ziua mea liberă. Darămite la Crăciun sau Revelion! Încă nu știu. Chiar nu știu să zic nimic.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru 2027? Știi deja ceva, ți-ai stabilit?

Irisha: Vreau să îmi meargă la fel de bine. Dacă o să investesc la fel de multă energie și pasiune în tot ceea ce fac, cu siguranță va fi la fel sau mai bine. Vreau să fiu sănătoasă eu și familia mea, să fac tot ce n-am reușit să fac în acest an și în anii anteriori și să fiu bine. Să fiu bine cu mine, în primul rând.

CANCAN.RO: Ai zis de familie. I-ai cunoscut familia lui sau el pe a ta?

Irisha: Nu. Și nici nu este un punct foarte important pentru mine. Nu mai suntem de modă veche, să ne accepte familia. Și dacă nu ne acceptă, dacă nu acceptă un membru al familiei, nu este problema mea sau a lui. Asta e. Nu le-am făcut un plan de viață părinților mei, nici ei nu o să-mi facă mie. La mine, cel puțin, așa funcționează. Ai mei nu se implică niciodată. Tot timpul îmi spun că tot ce fac eu este cel mai bine.

CANCAN.RO: E frumos că te susțin și nu contează neapărat asta. Timpul o să le rezolve pe toate. Bine, Irisha! Îți mulțumesc și petrecere frumoasă!

Irisha: Mulțumesc și ție! Ești foarte frumoasă.

CANCAN.RO: Mulțumesc!

VEZI ȘI: Irisha nu vrea să audă de măritiș și copii. Care este motivul, de fapt

CITEȘTE ȘI: Drama neștiută a Irishei. Dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Am crezut că o să mor!”