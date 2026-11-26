La Insula Iubirii, tentațiile sunt la tot pasul, dar se pare că unele dintre cele mai interesante povești apar după ce se sting reflectoarele. Sursele CANCAN.RO ne-au șoptit niște informații cel puțin interesante despre Ionuț Mocăniță. Dacă vă întrebați care este motivul real pentru care nu a existat o apropiere între el și ispita Rebecca în cadrul emisiunii, acum avem răspunsul.

Dacă la începutul emisiunii, mulți ar fi pariat că Mocăniță ar fi putut fi ispitit cu brio de Rebecca, având în vedere că cei doi nu erau chir străini, lucrurile nu au stat deloc așa. Ba dimpotrivă, concurentul a evitat-o cât a putut pe brunetă, invocând faptul că nu ar face această mișcare din respect pentru Claudia, iubita lui. Doar că, potrivit informațiilor ajunse la urechile noastre, Mocăniță ar fi avut cu totul altă părere despre ea. Mai exact, ar fi spus că Rebecca era ultima femeie cu care și-ar fi dorit să aibă ceva, invocând faptul că aceasta ar fi avut în trecut legături cu mai mulți dintre prietenii lui din Craiova.

Adevăratul motiv pentru care Mocăniță a evitat-o pe ispita Rebecca

Mai mult decât atât, concurentul de la Insula Iubirii ar fi spus chiar că i-ar fi fost rușine să existe vreo apropiere între el și Rebecca, asta din cauza faptului că mai mulți prieteni de-ai lui din Craiova s-ar fi lăsat ispitiți de brunetă.

Dar adevărata surpriză vine când ajungem la Claudia, fosta lui iubită. Potrivit surselor noastre, Ionuț ar fi povestit că planul său ar fi fost ca amândoi să iasă bine din emisiune, să-și crească cifrele, să câștige vizibilitate, să facă niște bani și, ulterior, să se despartă. Cu alte cuvinte, relația ar fi avut și o componentă de business. Dragostea, la pachet cu strategia de promovare! Pare-se că mai lipsea un plan de monetizare și totul era pus la punct milimetric. Iar despre despărțirea de Claudia, Ionuț ar fi avut și o concluzie, până la urmă, ar fi fost bine că a scăpat de ea, susținând că fosta iubită vorbea cu mai mulți bărbați. În orice caz, se pare că lucrurile s-au așezat bine din punct de vedere sentimental pentru ambii foști.

NU RATA – Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: „Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire”

Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv