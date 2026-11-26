Prințul Marco a ajuns din nou în centrul atenției după o nouă postare distribuită în mediul online. Concurentul de la Insula Iubirii a continuat seria materialelor inspirate din lumea fotbalului și a publicat o editare pornind de la imaginile cu Gheorghe Hagi și Papa Leon al XIV-lea. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar internauții au readus în discuție atât relația sa cu Gabriella, cât și postările controversate din ultimele săptămâni.

După ce a stârnit valuri de comentarii cu videoclipurile în care spunea că „a marcat” și îi mulțumea lui Gheorghe Hagi pentru o presupusă convocare la echipa națională, Marco a revenit cu o nouă editare care a atras atenția urmăritorilor. De această dată, reacțiile au fost extrem de dure.

A continuat glumele cu fotbalul și după întâlnirea dintre Hagi și Papa Leon

Prințul Marco pare hotărât să nu renunțe la seria referințelor fotbalistice care i-au adus notorietate în mediul online. După difuzarea episoadelor de la Insula Iubirii în care s-a apropiat de Gabriella Barbu, acesta a publicat un videoclip în care apărea îmbrăcat în echipamentul naționalei României și transmitea:

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”.

Ulterior, concurentul a revenit cu un nou clip și a continuat gluma, spunând:

„Mulţumesc, domnul Hagi, pentru convocarea la echipa naţională. Nu o să vă dezamăgesc”, înainte de a șuta la poartă și a înscrie.

Cea mai recentă postare a venit după ce Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. În cadrul evenimentului, Hagi i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al echipei naționale a României, modelul purtat la Campionatul Mondial din 1994, cu numărul 10 și numele său, pe care a fost inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Pornind de la imaginile apărute după întâlnirea de la Vatican, Marco a realizat propria editare și a distribuit-o pe rețelele sociale, gest care a stârnit imediat reacții din partea urmăritorilor.

Gabriella a fost adusă din nou în discuție

Unul dintre cele mai apreciate comentarii a venit din partea unui internaut care a comparat comportamentul afișat de Marco în timpul emisiunii cu cel din prezent.

„Doamne fereste! Marco, e o diferență colosală între omul care ai fost pe insulă și ceea ce ești acum. Ar trebui să-ți pui niște întrebări de ce lângă Gabriella ai putut să fii un om matur, liniștit, senin, iar lângă Bianca te comporți ca un maimuțoi. Practic, Gabriella a scos la suprafață ceea ce era mai bun în tine. În schimb, acum te comporți ca un băiețandru de 12 ani. Ai niște băiețisme în tine, niște gesturi și postări grosolane de om needucat și frustrat. Înțeleg că ai făcut o dată gafa cu postarea cu fotbalul, dar e sub demnitatea ta să continui cu mizeria asta. Sau poate simți nevoia să o provoci pe Gabriella să te caute. Haha!”

Comentariul a adunat rapid reacții și aprecieri din partea altor utilizatori care urmăresc subiectul încă din perioada difuzării emisiunii.

Reacții dure pe Instagram și TikTok

Alți internauți au fost chiar mai tranșanți în mesajele publicate la adresa lui Marco.

„Vă puteți imagina ce probleme grave are dacă el se laudă la vârsta asta că a «marcat» la o femeie care și ea a vrut? Dacă aveți prieteni, iubiți sau apropiați care fac ca el, încercați să îi eliminați din anturaj, maxim să îi trimiteți la psihiatru ca să le fiți de ajutor.”

Printre comentarii s-a regăsit și un mesaj care făcea referire la impactul pe care postările publice îl au asupra persoanelor implicate:

„Îi demonstrezi și reamintești în fiecare zi mult iubitei neveste cât de mult îți pare rău și cât de mult o iubești, te-ai gândit cât de mult o doare, tot învârți cuțitul în rană!”

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