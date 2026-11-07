Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit

Prințul Marco nu pare dispus să renunțe la glumele și aluziile care l-au făcut viral în ultimele zile. După videoclipul în care compara experiența sa de la Insula Iubirii cu un meci câștigat în ultimele minute și după reacția primită din partea Gabriellei, acesta a revenit cu o nouă postare pe TikTok.

Concurentul de la Insula Iubirii a publicat un nou videoclip în care apare îmbrăcat în echipamentul naționalei României. Dacă în clipul precedent vorbea despre un gol înscris în minutul 90, de această dată Marco se imaginează convocat la echipa națională și transmite un mesaj înainte de a trimite mingea în poartă.

Prinţul Marco continuă povestea începută în primul videoclip

În urmă cu puțin timp, Prințul Marco a atras atenția cu un TikTok în care a folosit o comparație inspirată din fotbal pentru a descrie situația sa din emisiune. Atunci, concurentul s-a filmat îmbrăcat în echipamentul naționalei și a făcut referire la un meci câștigat pe final.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco.

Mesajul a fost interpretat de mulți ca o aluzie la apropierea dintre el și Gabriella din timpul filmărilor. În scurt timp, videoclipul a devenit intens comentat, iar printre cei care au reacționat s-a aflat chiar ispita din Spania.

Gabriella i-a transmis un mesaj

Gabriella nu a ignorat postarea și a ales să îi lase un comentariu public lui Marco.

„Bravo Marco!”, a scris aceasta.

Reacția sa a atras atenția urmăritorilor, mai ales în contextul poveștii care s-a creat în jurul celor doi după participarea la emisiune. Comentariul a apărut la scurt timp după publicarea videoclipului și a devenit rapid unul dintre cele mai observate mesaje din secțiunea dedicată reacțiilor.

Un nou TikTok în echipamentul naționalei

După episodul care a generat numeroase discuții, Marco a revenit cu un nou videoclip construit în aceeași notă. Concurentul apare din nou îmbrăcat în echipamentul echipei naționale și continuă scenariul inspirat din lumea fotbalului.

La începutul filmării, acesta transmite un mesaj ca și cum ar fi fost selecționat pentru reprezentativa României.

„Mulţumesc, domnul Hagi, pentru convocarea la echipa naţională. Nu o să vă dezamăgesc”, spune el.

Imediat după această declarație, Marco șutează la poartă și înscrie. Noul clip păstrează aceeași idee prezentă și în videoclipul precedent, în care concurentul se prezenta drept autorul unui gol decisiv.

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