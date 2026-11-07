Remi, reacție ironică după ce Prințul Marco și-a consumat relația cu Gabriella: „Părerea mea este următoarea”

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După scenele care au făcut valuri în cel mai recent episod din Insula Iubirii, reacțiile concurenților nu contenesc. Dacă unii au preferat să tacă, Remi a ales să transmită un mesaj cu subînțeles care pare să fie îndreptat direct către Bianca Ghiurcă.

Fără să îi rostească numele sau să intre într-o explicație complicată, Remi a reușit să spună multe în doar câteva secunde. Îmbrăcat în tricoul echipei naționale a României, concurentul a publicat un videoclip pe Facebook care a atras imediat atenția celor care urmăresc emisiunea. După o scurtă introducere, acesta a dat play imnului național, într-un gest care spune mai mult decât o declarație directă.

Remi Dobre, mândru de “reuşita” Prinţului Marco

După difuzarea episodului care a stârnit numeroase comentarii în mediul online, Remi a mărturisit că a primit o mulțime de mesaje din partea celor care voiau să afle ce părere are despre păcatul comis de Prinţul Marco cu Gabriella Barbu.

„M-aţi întrebat foarte mulţi ce părere am despre ce s-a întâmplat în ultimul episod şi nu vreau să vă plictisesc. O să fiu scurt. Părerea mea este următoarea”, a spus Remi, pe Facebook.

În loc să ofere un răspuns direct, concurentul a preferat să lase imaginile să vorbească. A pornit imnul României și a apărut purtând tricoul naționalei. Mai mult, versul din imnul național care face referire la „barbarii de tirani” pare să fie o aluzie directă la Bianca Ghirucă, soţia Prinţului Marco.

Fără să o numească sau să intre în explicații, Remi a ales o modalitate ironică prin care să transmită că din perspectiva lui, adulterul comis de Marco a fost ca o eliberare de sub asuprirea Biancăi.

Prinţul Marco nu se ascunde după ce a căzut în ispită

Iar dacă “laudele” de la prieteni nu erau suficiente, Prinţul Marco a hotărât “să-şi dea singur câteva calde” după ce a căzut în păcat cu ispita Gabriella. Acesta a îmbrăcat echipamentul de fotbal al tricolorilor şi si-a povestit isprava pe TikTok.

„Ați crezut că vom pierde acest meci? Dar la minutul 90 Prințul a marcat! Forța România! Nu v-am dezamăgit, am făcut-o pentru voi!”, a spus Marco.

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