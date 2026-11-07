Puțini români își permit această sumă! Ce chirie plăteau Mocăniță și Claudia + Cu cât contribuia ea și cu cât el, de fapt

Discuțiile despre bani și contribuția fiecăruia în relație au revenit în prim-plan la Insula Iubirii. În ediția difuzată azi-noapte, Ionuț Mocăniță a oferit detalii concrete despre perioada în care locuia alături de Claudia Ion și despre modul în care împărțeau plata chiriei pentru apartamentul în care stăteau împreună.

Concurentul a explicat că, înainte să se mute într-un apartament cu două camere, locuia într-o garsonieră. Dorința de a avea mai mult spațiu i-a determinat să facă pasul către o locuință mai mare, însă încă de la început a stabilit cu partenera sa care va fi contribuția fiecăruia la cheltuielile lunare.

Cât plăteau pentru apartamentul în care locuiau împreună

Ionuț Mocăniță a povestit că apartamentul ales de cei doi avea o chirie de 550 de euro pe lună. Din această sumă, el suporta cea mai mare parte a costurilor, respectiv 400 de euro lunar, în timp ce Claudia contribuia cu 150 de euro.

Concurentul a explicat că decizia a fost luată împreună, în momentul în care au hotărât să lase în urmă garsoniera în care locuia și să se mute într-un spațiu mai mare.

„Eu când am stat prima oară cu ea, stăteam într-o garsonieră. Şi i-am zis “Dacă vrei să ne mutăm împreună, eu nu-mi permit mai mult de atât. Hai să ne luăm un apartament ca să avem spaţiu.” Am găsit una la 550 şi am căzut de comun acord că mai pune ea 150, pentru că munceşte ca şi mine.”, a spus Mocăniță.

Relația lor a fost pusă la încercare după mutarea împreună

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion formează un cuplu de aproape trei ani și activează amândoi în industria beauty. El lucrează ca hairstylist, iar ea ca nail artist. Cei doi au recunoscut încă de la începutul participării la Insula Iubirii că una dintre provocările importante din relația lor a apărut după ce au început să locuiască împreună.

Mutarea sub același acoperiș a adus responsabilități noi și diferențe de viziune privind traiul de zi cu zi. Tocmai aceste dificultăți i-au determinat să își testeze relația în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Dezvăluirea care contrazice acuzațiile din emisiune

Mărturisirea lui Ionuț Mocăniță vine într-un context în care relația celor doi este analizată atent de telespectatori. Dacă în alte discuții au apărut reproșuri legate de susținerea financiară și de implicarea în cuplu, concurentul a ținut să ofere propria versiune asupra modului în care erau împărțite cheltuielile.

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