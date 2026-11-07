Mocăniță, întreținut de fosta iubita? Fostul socru i-ar fi făcut salonul din București: ”Stătea cu ea pentru bani”

Mocăniță, întreținut de fosta iubita? Fostul socru i-ar fi făcut salonul din București: ”Stătea cu ea pentru bani”
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Participarea lui Mocăniță și a Claudiei Ion la Insula Iubirii scoate la iveală tot mai multe detalii controversate despre trecutul celor doi. Deși au venit împreună în Thailanda, relația lor pare să se destrame pe zi ce trece, iar apropierile de ispite au dat startul unor dezvăluiri neașteptate. După ce Claudia s-a apropiat de ispita Eduard, iar Mocăniță a început să petreacă tot mai mult timp în compania Andrușcăi, lucrurile au luat o turnură complet diferită.

Tensiunile dintre cei doi au crescut considerabil după ce Claudia a vorbit despre situația financiară din relația lor. Concurenta a lăsat să se înțeleagă că Mocăniță îi cere să contribuie la plata chiriei și la cheltuielile gospodăriei, deși, în opinia ei, lucrurile ar fi trebuit să stea cu totul altfel. Discuțiile au ajuns și la urechile celorlalți participanți, iar Rebecca, ispita originară din Craiova, la fel ca Mocăniță, a decis să intervină și să aducă în discuție informații despre trecutul acestuia.

Ce declarații a făcut Rebecca

Totul s-a petrecut după ce Rebecca a auzit ce a povestit Claudia, în momentul în care a pornit boxa în casă. Subiectul banilor și al contribuțiilor financiare pare să fi fost unul care a stârnit reacții puternice, mai ales că ispita susține că ar fi auzit lucruri asemănătoare și despre o relație anterioară a lui Mocăniță.

Potrivit informațiilor pe care Rebecca le-ar fi aflat în Craiova, concurentul ar fi avut în trecut o relație în care ar fi beneficiat de sprijin financiar din partea iubitei sale. Mai mult decât atât, ispita a adus în discuție și o presupusă implicare a familiei fostei partenere în viața lui profesională. Tatăl acesteia ar fi fost cel care l-ar fi ajutat să își deschidă un salon în București, un detaliu care, dacă s-ar confirma, ar schimba perspectiva asupra modului în care Mocăniță și-ar fi construit începuturile în Capitală.

”Cu o relație înainte, stătea cu o fată tot pentru bani. Se zvonește în Craiova că tatăl acelei fete i-a făcut salon în București. El a prezentat total diferit situația. Am luat-o la mine, am mutat-o la mine. Cum adică? O iei atunci când casa e pe numele tău sau măcar când plătești tu chiria. Nu poți să îți iei meritele când tu pui un om să plătească chirie, nu te-am luat la mine acasă. ne-am mutat împreună, asta e maxim ce poți să zici”, a povestit Rebecca.

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Unde și-a petrecut Claudia Ion ziua de naștere. Cum s-a filmat fosta lui Mocăniță în camera de hotel

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