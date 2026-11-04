Ce a făcut Mocăniță acasă cu „Gândac”, de fapt, chiar înainte de plecarea la Insula Iubirii. Marian Grozavu: „Eu așa am aflat”

Marian Grozavu, fost concurent în sezonul trecut al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri despre relația dintre Mocăniță și Gândac, dar și despre un episod controversat petrecut înainte ca cei doi să ajungă în Thailanda. Invitat în podcastul „Face to Face”, acesta a vorbit despre momentul în care a aflat că Mocănița ar fi invitat o altă tânără în locuința lor, înainte de plecarea în emisiune.

Subiectul a fost readus în atenția publicului în contextul discuțiilor despre relația celor doi și despre lucrurile care s-ar fi întâmplat înainte de începerea filmărilor. Marian Grozavu a povestit cum a ajuns să afle despre situație și ce informații a primit în legătură cu întâlnirea respectivă.

Ce declarații a făcut Marian Grozavu

Potrivit celor relatate de acesta, totul ar fi pornit de la anumite mesaje schimbate între Mocăniță și o altă domnișoară, care era prietenă cu Claudia. Marian a explicat că a încercat să înțeleagă întreaga situație și să privească lucrurile din perspectiva persoanelor implicate, fără să știe cu certitudine dacă informațiile pe care le primise erau adevărate sau dacă existau și alte explicații.

Acesta a mai dezvăluit că exista o anumită îngrijorare legată de mesajele respective. Înainte de participarea la „Insula Iubirii”, cei doi urmau să fie filmați, iar posibilitatea ca acele conversații să ajungă să fie făcute publice ar fi reprezentat un motiv de neliniște. Astfel, întâlnirea cu tânăra ar fi fost o modalitate prin care Mocăniță ar fi încercat să clarifice lucrurile și să se asigure că situația nu va deveni una dificilă în timpul emisiunii.

„Am încercat să îmi dau seama perspectiva, adică din ce zicea el acel schimb de mesaje sau ce e acolo, acum o fi adevărat nu o fi adevărat. El nu a fost sigur că ea va șterge mesajele pe viitor a vrut ca să fie sigur. Din ce mi-a zis el, urmau să filmeze pentru Insulă și poate s-a gândit că merg acolo și apar mesajele și se interpretează și a zis să i-a problema în mână și să se întâlnească cu domnișoara. Acum că se puteau întâlni și în altă parte e problema lor. Ei și când s-au despărțit, pauza aia, ei au avut relații separate atunci. Așa am aflat.”, a spus Marian la podcastul Face to Face.

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