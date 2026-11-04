Familia Vijelie, descindere în magazinele de mobilă. Vali a ieșit la shopping cu soția, fiica lor și „ginerele”

Familia Vijelie, descindere în magazinele de mobilă. Vali a ieșit la shopping cu soția, fiica lor și „ginerele”
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Celebrul artist Vali Vijelie, pe numele său real Valentin Rusu, 56 de ani, a anunțat recent că urmează să devină bunic. Nici vorbă de vreo apăsare, de vreo grijă că l-au prins din urmă bătrânețile și că în curând va sălta nepoții pe genunchi și le va cânta ceva de leagăn. Nici pomeneală! CANCAN.RO l-a surprins împreună cu Carmen, care îi este soție de aproape 30 de ani, și Cati Claudia, feblețea vieții lui Vali Vijelie, unica lui fiică, în vârstă de aproape 27 de ani.

Trupa este la Mobexpert și cel mai probabil vizita are legătură cu Cati și iubitul ei, „ginerele” lui Vali Vijelie. Poate că porumbeii vor să schimbe locuința. Sau, cine știe, informația că Vali Vijelie va deveni bunic are legătură chiar cu Cati? Să fie în căutare de mobilă pentru camera bebelușului? Din păcate din imagini nu se poate determina cu precizie. Dacă ar fi adevărat, ar fi o veste colosală pentru Vali Vijelie, deoarece Cati e marea slăbiciune a artistului, care îi este foarte devotat și i-a oferit sfaturi importante pentru viață, inclusiv legate de alegerea unui partener responsabil.

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Vali Vijelie cu soția Carmen

Cât despre Vali Vijelie, domnia sa este verde ca bradul, o veritabilă forță a naturii, atât la cântări cât și în afara lor, pentru că tot apar unele informații „pe surse”, că ar fi mers „pe cameră” cu o starletă și alte asemenea isprăvi. Păi, un bunic clasic se ocupă cu din astea? Să fim serioși! Escapadele sale sunt cunoscute de soție, care declara recent că a primit informații de pe un număr privat că Vali este în flagrant cu o altă domnișoară, însă Carmen, cu seriozitatea și experiența unei neveste adevărate, le-a transmis „amantelor” să-și rezolve singure problemele cu gelozia, și să nu apeleze la ea. Inteligentă abordare!

În magazin, Vali Vijelie se comportă ca orice bărbat însurat. Carmen e șefa, el doar prezintă unele sugestii, care nu prea sunt luate în considerare. În magazinele de mobilă tot doamnele sunt șefe. Cât despre Cati și „ginerele”, ei îi însoțesc cuminți pe părinți, nu se implică în procesul decizional. După ce termină de pus țara la cale cu mobila, cei patru ies din magazin și se îndreaptă spre mașină. Doamna Carmen poartă o ținută sport, cu espadrile și colanți. Cât despre maestrul Vali Vijelie, zici că a venit direct de pe terenul de tenis, nu poartă ținuta lui de „business”, cu care apare mereu la cântări. E în concediu, cum ar veni.

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