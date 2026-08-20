Soția lui Vali Vijelie a răbufnit la adresa admiratoarelor lui. Ce le-a transmis Carmen Rusu

Soția lui Vali Vijelie pare că este în formă maximă și nu cedează în fața presiunilor făcute de admiratoarele soțului ei. Mai mult, aceasta a venit cu un nou mesaj usturător pentru cele care îi tot curtează partenerul. Carmen Rusu nu se lasă intimidată, iar acum și-a făcut clară poziția.

Vali Vijelie și soția lui au o relație solidă și formează un cuplu de mai bine de 28 de ani. De-a lungul timpului, au mai apărut speculații despre presupusele escapade ale manelistului, însă, recent, Carmen Rusu a fost enervată la culme de o admiratoare. A fost sunată în toiul nopții de o femeie, care i-a spus că soțul ei este la hotel „cu o starletă”.

Soția lui Vali Vijelie a răbufnit la adresa admiratoarelor lui

Ei bine, acest episod a lăsat-o rece pe Carmen Rusu, iar acelea care au sperat la un divorț pot să își pună pofta în cui, după cum le-a asigurat aceasta. Recent, soția lui Vali Vijelie a revenit în mediul online cu o replică acidă la adresa admiratoarelor pe care acesta le are.

Carmen Rusu a lăsat de înțeles că știe foarte bine că sunt multe cele care și-ar dori să îi fure soțul și care așteaptă cu nerăbdare să facă un pas greșit. Însă, le-a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, iar relația ei nu o să se destrame.

„Cineva, undeva își ține respirația, așteptând să greșesc. Eu sunt genul care mă asigur că o să vă sufocați”, a fost mesajul acid pe care Carmen Rusu l-a transmis în mediul online.

Soția lui Vali Vijelie, sunată de amantă

Replica lui Carmen Rusu vine după ce zilele trecute a fost sunată în toiul nopții de amanta artistului, care i s-a plâns că Vali Vijelie este la hotel cu altcineva. După apelul primit, aceasta a explodat în mediul online.

„Pentru femeia care m-a sunat azi-noapte cu număr privat să îmi spună că soțul meu este la hotel cu o starletă… În primul rând, eu dacă sun pe cineva, sun cu număr, mă prezint și astfel îmi asum ce spun. Ce să îți fac, soro, dacă nu ai fost ceea ce trebuie, să îți rezolv eu problemele? Când era cu tine, nu mă mai sunai, așa că nu mă mai suna nici acum că nu mă interesează. PS: Voi nu o să fiți niciodată eu”, a transmis soția lui Vali Vijelie, în mediul online.

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