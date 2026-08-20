Alina Laufer, reacție dură după valul de critici. Ce le-a transmis celor care au pus-o la zid

Alina Laufer a răspuns celor care o critică
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alina Laufer a reacționat ferm după ce a primit numeroase comentarii legate de felul în care arată și de schimbările pe care a ales să le facă în ultima perioadă. Vedeta, în vârstă de 43 de ani, nu s-a ferit niciodată să vorbească despre intervențiile estetice și spune că decizia de a apela la acestea îi aparține în totalitate.

Alina Laufer a explicat că și-a făcut un lifting temporal și frontal, realizat endoscopic, pentru că simțea că are nevoie de o schimbare. Ea susține că intervenția a fost mai ușoară decât se aștepta și că nu a avut parte de dureri sau de o perioadă dificilă de recuperare.

Cum a reacționat Alina Laufer la critici

În același timp, vedeta a transmis un mesaj celor care au criticat-o în mediul online. Deranjată în special de faptul că multe dintre comentarii au venit din partea femeilor. Pentru a le răspunde criticilor, vedeta a ales să apară public fără machiaj și să își arate chipul în forma sa naturală, explicând că nu regretă intervenția și că se simte mai bine după aceasta.

„Mesaj pentru toate frustratele care au intrat pe postare și au comentat postarea pe care am făcut-o pentru ziua soțului meu. Era un moment frumos din viața noastră pe care ați ales în loc să-l celebrăm împreună, cum era și cazul, să-l mânjiți așa cu noroi. Pentru că, ce să vă zic, înseamnă că asta sunteți voi. Așa este sufletul vostru, așa gândiți, așa acționați și în viața de zi cu zi. Mi-e sinceră să fiu mie milă de voi. Numai femei nu vă puteți numi, nu aveți pic de solidaritate feminină, nu vă interesează poate ce se întâmplă în viața noastră.

Sursa: social media

Alina a subliniat că este alegerea ei personală și că nu își dorește să își trăiască viața în funcție de opiniile celor din jur.

Emiteți doar teorie așa, că ce-i frumos, ce nu-i frumos, ce-i natural, ce nu e natural. Am ales să vin astăzi în fața voastră, fără machiaj, să mă vedeți așa cum sunt. Puteți în continuare să mă bârfiți, să spuneți cuvinte rele dacă asta vreți, pentru că se pare că ăsta e sufletul oamenilor. Nu are rost să cer mai mult. Într-adevăr, mi-am făcut operație, mi-am făcut un lifting facial endoscopic și sunt foarte, foarte mândră și fericită. Viața mea este mult mai frumoasă după ce l-am făcut. A fost alegerea mea, o alegere personală, nu țin cont de părerea nimănui.”, a spus Alina Laufer pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Ilan Laufer, “sub supraveghere” după episodul dramatic cu trotineta. Fostul ministru nu mai iese singur la plimbare cu copiii

Transformarea Andreei Popescu după abdominoplastia reversă. Și-a expus abdomenul după intervenție

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Operație de urgență pentru Ioana Tufaru. Intervenția a durat peste trei ore
Operație de urgență pentru Ioana Tufaru. Intervenția a durat peste trei ore
Autorizațiile de construire se schimbă. Cine trebuie să aibă acordul vecinilor înainte de lucrări
Autorizațiile de construire se schimbă. Cine trebuie să aibă acordul vecinilor înainte de lucrări
Soția lui Vali Vijelie a răbufnit la adresa admiratoarelor lui. Ce le-a transmis Carmen Rusu
Soția lui Vali Vijelie a răbufnit la adresa admiratoarelor lui. Ce le-a transmis Carmen Rusu
Anca Serea s-a lăsat convinsă de copiii ei și a trăit o experiență memorabilă! Unde și-au dorit cei mici să meargă: „Cam greu să te recuperezi după o noapte pierdută”
Anca Serea s-a lăsat convinsă de copiii ei și a trăit o experiență memorabilă! Unde și-au dorit cei mici să meargă: „Cam greu să te recuperezi după o noapte pierdută”
GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare
GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Mediafax
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Mediafax
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer
Click.ro
Andreea Antonescu a vizitat-o pe Alina Pușcău. Mesaj emoționant pentru vedeta diagnosticată cu cancer
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.