O situație greu de imaginat a fost semnalată în comuna Gârda de Sus, din județul Alba. Un stâlp a rămas în mijlocul unui drum comunal nou, iar soluția găsită pentru continuarea lucrării a fost amenajarea carosabilului în jurul lui. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Drumul comunal se intersectează cu DN 75, iar fotografiile au fost trimise către presa locală. În loc ca stâlpul să fie mutat, șoseaua a fost configurată astfel încât să îl ocolească. Atsfel a apărut o amenajare asemănătoare unui sens giratoriu.

Imaginile cu situația din Gârda de Sus au atras rapid atenția. Un localnic susține că amenajarea nu ar avea utilitate și pune sub semnul întrebării modul în care a fost realizată lucrarea.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național, DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului.”

Cazul a generat reacții și din partea autorităților locale. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a criticat public situația, catalogând-o drept „penibilă” și „de râsul lumii”. Acesta a precizat că, în cazul constatării unor nereguli, legea prevede aplicarea unei amenzi, însă costurile pot ajunge să fie suportate indirect de comunitatea locală.

Situația nu este însă definitivă. Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Alba, drumul pe care se află stâlpul și amenajarea respectivă nu a fost încă recepționat. În cazul în care verificările vor arăta că lucrarea nu respectă autorizația de construire, constructorul riscă o amendă de cel puțin 5000 de lei.

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