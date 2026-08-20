Localitatea din România în care au construit un sens giratoriu în jurul unui stâlp: „De râsul lumii”

Localitatea din România în care au construit un sens giratoriu în jurul unui stâlp: „De râsul lumii”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O situație greu de imaginat a fost semnalată în comuna Gârda de Sus, din județul Alba. Un stâlp a rămas în mijlocul unui drum comunal nou, iar soluția găsită pentru continuarea lucrării a fost amenajarea carosabilului în jurul lui. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Drumul comunal se intersectează cu DN 75, iar fotografiile au fost trimise către presa locală. În loc ca stâlpul să fie mutat, șoseaua a fost configurată astfel încât să îl ocolească. Atsfel a apărut o amenajare asemănătoare unui sens giratoriu.

Imaginile cu situația din Gârda de Sus au atras rapid atenția. Un localnic susține că amenajarea nu ar avea utilitate și pune sub semnul întrebării modul în care a fost realizată lucrarea.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național, DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului.”

Cazul a generat reacții și din partea autorităților locale. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a criticat public situația, catalogând-o drept „penibilă” și „de râsul lumii”. Acesta a precizat că, în cazul constatării unor nereguli, legea prevede aplicarea unei amenzi, însă costurile pot ajunge să fie suportate indirect de comunitatea locală.

Situația nu este însă definitivă. Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Alba, drumul pe care se află stâlpul și amenajarea respectivă nu a fost încă recepționat. În cazul în care verificările vor arăta că lucrarea nu respectă autorizația de construire, constructorul riscă o amendă de cel puțin 5000 de lei.

CITEȘTE ȘI:

De ce a demisionat Marian Godină din Poliția Română. Prima reacție a fostului concurent de la Survivor

Cum se înțelege, de fapt, Mihai Bendeac cu fratele său! Abia acum s-a aflat adevărul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare
GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum arată vedeta la 51 de ani
Andreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum arată vedeta la 51 de ani
Ema Viziru, în fața camerelor la PRO TV. În ce emisiune va apărea soția lui Lucian Viziru
Ema Viziru, în fața camerelor la PRO TV. În ce emisiune va apărea soția lui Lucian Viziru
Ai transferat bani între contul tău și al soțului? Ce poate verifica ANAF și când trebuie să justifici suma
Ai transferat bani între contul tău și al soțului? Ce poate verifica ANAF și când trebuie să justifici suma
Fratele lui Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre banii câștigați în Germania: „Vreau să mă întorc în România”
Fratele lui Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre banii câștigați în Germania: „Vreau să mă întorc în România”
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Mediafax
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Click.ro
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.