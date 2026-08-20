Adda și Cătălin Rizea părăsesc România! Unde se vor muta cei doi soți

O vacanță în familie a venit la pachet cu o decizie care poate schimba totul! Adda și Cătălin au plecat pentru prima dată alături de părinți într-o vacanță în afara țării. Un moment atât de special, pentru că este prima dată când fac împreună asta. Dar vacanța a venit și cu o dezvăluire neașteptată: în exclusivitate pentru CANCAN.RO , Adda a mărturisit că își dorește să se mute din România. Unde ar vrea să se mute și ce a determinat-o să ia această decizie, aflați în continuare!

Viața celor doi este, în această perioadă, una extrem de aglomerată, iar vacanța în familie a fost, practic, singura gură de aer pe care și-au permis-o. În rest, timpul lor se împarte între treburile casei, turneele de fotbal ale celui mic și proiectele și turneele Addei.

Adda: „Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo”

Vacanța a fost în Grecia, locul care a impresionat-o enorm pe Adda și care pare să fi aprins o dorință mai veche. Chiar dacă, momentan, din motive financiare, mutarea nu este o opțiune imediată, artista este convinsă că o să își îndeplinească acest vis. Planul ar fi ca, la început, să petreacă acolo câteva luni pe an, urmând ca, peste 20-30 de ani, să se retragă definitiv în locul de care s-a îndrăgostit.

CANCAN: Ce faceți?

Adda: Suntem împărțiți între semirelaxare, pentru că încercăm să găsim timp să ne și relaxăm, să mai mâncăm ceva bun. Vacanțile le-am terminat momentan.

CANCAN: Unde ați fost plecați?

Adda: Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile.

Cătălin: Bine, fără tatăl meu, că a murit acum patru ani.

Adda: Da, și a fost foarte frumos și, sincer, aș mai fi stat. Pentru că a fost o vacanță în care ne-am plimbat, am mâncat, ne-am relaxat și am dormit foarte bine. Adică a fost fix ce aveam noi nevoie. Și, mai ales, că i-am văzut și pe ei fericiți. Ne-am încărcat cu bucuria lor, da.

Cătălin: Adică au fost pentru prima dată afară din țară și a fost spectaculos. La fiecare peisaj le dădeau lacrimile.

CANCAN: Vă cumpărați o casă acolo?

Adda: Încă nu, că trebuie să mai muncim, să terminăm casa unde stăm acum. Dar avem asta în plan.

CANCAN: Dacă pe bune ai vrea să te muți în Grecia, dacă ar fi?

Adda: Să stau câteva luni pe an acolo, da. Mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla, că-mi doresc prea mult. Și, la un moment dat, cu siguranță mă voi retrage acolo.

CANCAN: Și ai mai fost plecată pe undeva?

Adda: Vara asta nu. Nu, pentru că nu avem nici timp. Și cu antrenamentele lui Alex, care sunt prioritare, pentru că are 4 antrenamente pe săptămână, plus meciuri, deplasări. Noi avem concerte, vacanța lui de la fotbal a fost destul de scurtă, vacanța lui Cătă de la Neața a fost destul de scurtă și am încercat să ne unim toți, să ne sincronizăm programul și atunci a fost singura dată când am putut toți.

CANCAN: Dar voi ce mai aveți la casă de făcut?

Adda: Păi, curtea din spate. Pentru că la noi este terenul terasat, cumva. Așa este forma. Și e mai greu puțin de făcut decât un teren drept. Și vrem să avem o curte mai specială. O combinație între Sicilia cu Grecia, ca să zic așa. Da, o să-i facem și lui Alex un mini-teren de fotbal. Vrem să facem și un foișor în care să gătim, în care să facem și muzică. Adică o să fie ceva special. Și o zonă de relaxare. Și, la un moment dat, vrem să facem și o piscinică.

Adda:”S-a mărit și familia. Este o nebunie la noi acasă”

CANCAN: Nu mai plecați nicăieri?

Adda: Nu, plecăm, avem turnee. Cu cel mic, inclusiv în Bulgaria. Turnee de fotbal, inclusiv prin țară. Concerte. Este o combinație între relaxare, muncă și emoții multe. S-a mărit și familia. Am mai luat încă un câine, al treilea câine. Este o nebunie la noi acasă. Nu ne plictisim absolut deloc.

CANCAN: La pescuit se mai merge?

Cătălin: Tocmai ce am fost. Și am fost cu Alexuțu. Doar noi doi am fost la pescuit timp de trei zile. Două nopți. Am dormit la cort. Am pescuit cu el. A trebuit să plantăm cu barca. El conducea barca. Bine, o bărcuță mică de plantat. Nu foarte mare. De trei persoane. Dar el era la motor, acolo, motor electric. Eu îi dădeam direcțiile. El oprea barca, dădea înapoi. Am plantat. Am prins pești foarte mari, de peste 20 de kilograme.

CANCAN: Și tu, Ada, ce ai făcut singurică?

Adda: Eu am avut grijă de casă, de câini, de tot. Și după aia, când s-au întors, erau foarte obosiți, ei, pentru că s-au relaxat.

CANCAN: Dar tu cum mai ești cu sănătatea? Ești ok?

Adda: Da, absolut ok. Nici nu le mai bag pe toate în seamă. Mergem înainte.

CANCAN: Ai vreun plan anume? Îți dorești ceva anume în următoarea perioadă? Așa, de suflet, pentru sufletul tău?

Adda: Pentru sufletul meu, să fim sănătoși și să facem cu bucurie absolut tot și să reușim să facem față tuturor proiectelor, provocărilor care apar. Să reușim să facem totul bine și să ne și bucurăm. Adică să încercăm să nu ne epuizăm. Să menținem un echilibru, să ne și bucurăm de viață. Că, până la urmă, nu e ok să-ți lași stresul să te acapareze. Trebuie să te bucuri de viață, că trec anii foarte repede și, când te uiți în urmă, trebuie să-ți aduci aminte de lucrurile frumoase, nu de perioadele stresante.

CANCAN: Spune-mi, te rog, cu ce te-a surprins Cătă, culinar vorbind?

Adda: Păi, tot ce face el, face bun. Și cel mai tare mă surprinde cu chestiile pe care le face la Neața, pe care acasă nu le face. Și eu am zis că vreau să pun o reclamație la Antena 1. Pentru că ăștia de la Antena 1 mănâncă atât de bine. Și că acasă Cătă face chestii foarte simple. Vreau și eu, nu știu, ori să mi se trimită și mie un pachet special. Vreau să mănânc și eu chestii bune.

CANCAN: De ce nu-l pui să-ți facă acasă?

Adda: Pentru că noi acasă mâncăm destul de sănătos, destul de simplu. El face chestii sănătoase, doar că ia mai mult timp să le facă. Și acasă nu are atât de mult timp. Dar face chestii foarte, foarte, foarte bune. Și sunt geloasă pe colegii lui că mănâncă toate bunătățile.

Cătălin: La mine vin și mătușile, care mă întreabă cum să facă un sos. La mine, dar doamnele care mă întreabă de tocănițe, mă întreabă cum am făcut gulașul, de ce am pus chimen la varză. Da, chiar am câteva doamne care-mi scriu la rețetele pe care le pun eu pe paginile mele și o doamnă mi-a spus un mesaj foarte frumos, că a zis că gătește de, nu știu, 50 de ani, de când gătește ea, și a zis că, în viața ei, n-a pus chimen la varză și că i se pare foarte tare și că se bucură că, uite, la vârsta asta, mai are de învățat, da.

CANCAN: Și tu, odată, mai ai timp acum să mai pescuiești, să mai fugi?

Cătălin: Păi, la mine, cu pescuitul e mai rar, pentru că, având atât de multe lucruri de făcut, nu mă lasă sufletul să mă duc la pescuit, să stau pe acolo 2-3 zile, 4 zile și să știu că am multe probleme, lucruri nerezolvate. Și atunci e mai rar pescuit. Dar eu îmi omor timpul cu ce treabă am pe acasă, cu emisiunea și cu antrenamentele lui Alex. Eu merg cu el la antrenament și îl aștept acolo cât timp e el la antrenament.