Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă

Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă
Ingredientul simplu care ii da gust
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Zacusca de fasole este una dintre rețetele pe care le poți pregăti pentru toamnă și păstra pentru lunile următoare. Se face din fasole, legume și câteva ingrediente care îi dau un gust aparte, iar dacă respecți câțiva pași simpli, obții o zacuscă bine legată și aromată. Iată cum se prepară și ce poți adăuga pentru un gust mai bun.

Zacusca de fasole – cum se face

Ingrediente:

  • 500 g fasole boabe
  • 1 kg ardei copți
  • 500 g morcovi
  • 500 g ceapă
  • 300 ml pasată de roșii
  • 200 ml ulei
  • 2 foi de dafin
  • sare și piper după gust
  • 1 linguriță boia dulce
  • opțional: fulgi de chilli

Mod de preparare

Mai întâi se pregătește fasolea. Spală boabele și pune-le la înmuiat în apă rece, de seara până dimineața. A doua zi, scurge-le și pune-le la fiert în apă proaspătă. Schimbă apa de 2-3 ori, apoi lasă fasolea să fiarbă până când boabele devin moi și cremoase. La final, scurge bine fasolea.

Între timp, pregătește legumele. Coace ardeii, apoi curăță-i de coajă și semințe și toacă-i mărunt. Taie ceapa solzișori și călește-o în ulei până când devine sticloasă. Adaugă morcovii dați pe răzătoare și călește-i ușor împreună cu ceapa.

Pune fasolea fiartă și ardeii copți în cratița cu ceapă și morcovi. Pasează amestecul parțial, cu blenderul vertical sau cu o lingură de lemn, în funcție de cât de fină vrei să fie zacusca. Este bine să rămână și câteva bucăți de legume și fasole.

Adaugă sucul de roșii, foile de dafin, boiaua, sarea și piperul. Amestecă bine și lasă zacusca să fiarbă la foc mic timp de 40-50 de minute. Amestecă din când în când, ca să nu se prindă de fundul cratiței.

Zacusca este gata când s-a îngroșat și are o consistență bine legată. Dacă este prea lichidă, mai las-o câteva minute pe foc.

Când este gata, pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate. Închide bine borcanele cu capace și acoperă-le cu o pătură groasă. Lasă-le să se răcească complet, apoi păstrează-le într-un loc răcoros și ferit de lumină, precum cămara.

De ce să sterilizezi borcanele

Sterilizarea borcanelor înainte de a pune în ele conservele preparate acasă este importantă. Procesul ajută la eliminarea bacteriilor și a microorganismelor care ar putea contamina alimentele și poate contribui la păstrarea lor în condiții bune.

Borcanele noi pot avea urme de praf, reziduuri sau alte impurități acumulate în timpul transportului și depozitării. De aceea, acestea trebuie spălate și sterilizate înainte de folosire. Există mai multe metode simple prin care poți face acest lucru acasă, inclusiv folosind cuptorul, cuptorul cu microunde sau mașina de spălat vase.

Cum cureți borcanele și capacele înainte de sterilizare

Înainte de sterilizare, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine.

Folosește apă fierbinte, detergent de vase și un burete sau o lavetă curată.

Spală bine fiecare borcan și fiecare capac, atât la interior, cât și la exterior. Astfel sunt îndepărtate praful, resturile și alte impurități.

Clătește bine borcanele și capacele cu apă curată și fierbinte, astfel încât să nu mai rămână detergent.

Lasă-le să se usuce natural. Așază borcanele și capacele cu gura în jos pe un suport sau pe un prosop curat și lasă-le să se usuce. Evită să le ștergi cu prosopul, deoarece acesta poate lăsa scame sau poate transfera bacterii pe suprafața lor.

După acești pași, borcanele sunt curate și pregătite pentru sterilizare.

Cum sterilizezi borcanele în cuptor

Sterilizarea borcanelor în cuptor este o metodă simplă, mai ales atunci când ai mai multe borcane de pregătit.

Începe prin a preîncălzi cuptorul la aproximativ 120°C. Așază grătarul în poziția din mijloc, astfel încât căldura să ajungă cât mai uniform la borcane.

Pune borcanele cu gura în jos direct pe grătarul cuptorului sau pe o tavă. În acest fel, căldura ajunge la toate suprafețele borcanelor.

După ce cuptorul a ajuns la temperatura dorită, lasă borcanele în interior timp de cel puțin 10 minute.

După sterilizare, scoate borcanele cu grijă, folosind mănuși de bucătărie. Borcanele sunt foarte fierbinți, așa că trebuie evitat contactul cu suprafețe reci sau schimbările bruște de temperatură, care pot duce la spargerea sticlei.

Umple borcanele cât timp sunt încă fierbinți, mai ales dacă și preparatul pe care îl pui în ele este fierbinte. Acest lucru reduce riscul ca sticla să se crape din cauza diferenței mari de temperatură.

Pentru o conservare sigură, este important ca sterilizarea borcanelor să fie făcută corect și ca metoda de procesare să fie potrivită pentru tipul de aliment conservat.

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