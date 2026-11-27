CANCAN vă propune astăzi un nou test de inteligență, care vă pune la încercare atenția, creativitatea și gândirea logică. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a transforma o egalitate greșită într-una corectă.

Testele de logică în care trebuie să mutați chibrituri reprezintă o modalitate distractivă de a vă exersa capacitatea de concentrare și de a găsi soluții la probleme aparent complicate.

În imaginea de mai sus puteți observa operația matematică 8 + 3 = 3. Evident, rezultatul adunării este greșit, însă provocarea constă în corectarea egalității printr-o singură mutare.

Test IQ exclusiv pentru genii

Regulile sunt cât se poate de simple. Nu aveți voie să adăugați sau să eliminați chibrituri, ci doar să schimbați poziția unuia dintre ele.

Priviți cu atenție fiecare cifră și încercați să găsiți soluția. Nu aveți nevoie de cunoștințe avansate de matematică pentru a rezolva acest test, ci doar de atenție la detalii și de puțină imaginație.

Dacă nu ați reușit să găsiți răspunsul corect, vă prezentăm rezolvarea în rândurile de mai jos.

Rezolvarea testului IQ

Secretul acestui test constă în faptul că, prin mutarea unui singur chibrit, puteți modifica simultan două dintre cifrele egalității.

Pentru a obține rezultatul corect, trebuie să luați chibritul vertical din partea dreaptă sus a cifrei 8 și să îl așezați în partea stângă sus a ultimei cifre 3.

Prin această mutare, cifra 8 se transformă în 6, iar ultima cifră 3 devine 9. Semnele matematice și cifra din mijloc rămân neschimbate.

Astfel, obținem egalitatea corectă: 6 + 3 = 9, după cum puteți observa și în imaginea de mai jos.

Ați reușit să găsiți soluția fără să consultați răspunsul?

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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