Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test IQ exclusiv pentru genii.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, fiind foarte apreciate în mediul online. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare gândirea critică, spontaneitatea și memoria. În plus, rezolvând astfel de exerciții, pe termen lung pot apărea beneficii incredibile asupra creierului.

Test IQ exclusiv pentru genii | Care e răspunsul corect: 2, 4, 8 sau 19?

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu un test simplu IQ. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să rezolvi exercițiul în cel mai scurt timp. Tot ce trebuie să faci este să îți pui mintea la contribuție, să privești cu atenție, să fii spontan și să îți încerci cunoștințele matematice și gândirea critică.

Deși pare ușor, un moment de deconcentrare te poate pune în dificultate, așadar este esențial să ai grijă. În imagine vei observa trei forme geometrice, iar la ultima lipsește numărul corect. Crezi că te descurci să afli? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să identifici din prima numărul corect, aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va oferi răspunsul corect.

Ei bine, testul IQ de astăzi nu a fost unul ușor, însă necesita mai multă concentrare: fiecare număr reprezintă, de fapt, numărul punctelor de intersecție pentru fiecare figură geometrică. Așadar, dacă la primele avem 9, respectiv, 1, la cea de-a treia formă geometrică numărul corect era 4.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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