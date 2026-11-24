Scandalurile din jurul sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii sunt departe de a se fi încheiat. După ce Prințul Marco a lansat acuzații extrem de grave la adresa lui Eduard, despre care a susținut că ar fi avut un trecut controversat în Germania (VEZI AICI DETALII), în conflict a intervenit și Frankie, una dintre cele mai vocale ispite ale sezonului. Replica acesteia nu a rămas fără ecou, iar Marco a reacționat printr-un comentariu scurt, dar care a atras imediat atenția: „Babylon”.

În ultimele zile, Prințul Marco a fost implicat într-o serie de dispute publice cu concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Cea mai controversată ieșire a sa a fost cea în care l-a acuzat pe Eduard, unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului, că ar ascunde aspecte importante din trecutul său. Declarațiile au provocat numeroase reacții în mediul online, iar Frankie a decis să intervină public.

Eduard, în centrul acuzațiilor lansate de Prințul Marco

Totul a pornit după ce Prințul Marco a publicat un videoclip pe TikTok în care a vorbit despre Eduard, concurent cunoscut publicului drept pilot și unul dintre favoriții sezonului. Marco a susținut că imaginea impecabilă pe care acesta și-a construit-o în fața telespectatorilor nu ar reflecta realitatea și a mers chiar mai departe, sugerând că ar exista episoade controversate din trecutul său.

Acuzațiile au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale și au împărțit publicul în două tabere. În timp ce unii au cerut dovezi, alții au considerat că astfel de afirmații nu ar trebui făcute fără probe clare.

Frankie a sărit în apărarea adevărului și a cerut dovezi

În acest context a intervenit Frankie, ispita care în ultimele săptămâni a avut mai multe schimburi de replici cu Marco. Blondina a transmis un mesaj categoric în mediul online, criticând faptul că unele persoane pot lansa acuzații grave fără să prezinte dovezi.

„Foarte interesant cum toți maimuțoii pot scoate orice pe gură și nu trebuie să demonstreze nimic. Dar eu trebuie să demonstrez că nu e real ce spun ei. Nu, voi trebuie să veniți cu dovezi când mâncați c***t. Apropo, faceți asta ca să distrageți atenția de la cine sunteți voi de fapt”, a declarat Frankie.

Nu este pentru prima dată când ispita îl critică public pe Marco. Cei doi s-au aflat în conflict și anterior, după ce concurentul a numit-o „babă”, iar Frankie i-a răspuns printr-o serie de mesaje ironice publicate pe rețelele sociale.

Replica Prinţului Marco

După ce răspunsul lui Frankie a fost publicat de CANCAN.RO, Prințul Marco a lăsat la secțiunea de comentarii un singur cuvânt:

„Babylon”.

În limbajul colocvial, termenul este folosit adesea pentru a descrie o lume haotică, dominată de confuzie, tensiuni și lipsă de înțelegere între oameni. De asemenea, expresia face trimitere la celebra poveste a Turnului Babel, asociată cu încurcarea limbilor și dificultatea comunicării.

Comentariul lui Marco a fost interpretat diferit de internauți. Unii au considerat că este o referire la întregul scandal creat în jurul emisiunii și al participanților, în timp ce alții au văzut mesajul drept o nouă ironie adresată celor implicați în conflict. Cert este că „războiul” dintre Prințul Marco și Frankie pare departe de final.

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