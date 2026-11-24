Papa Francisc a susținut că l-a văzut pe diavol de trei ori de-a lungul vieții, iar într-una dintre aceste împrejurări i-ar fi auzit și vocea. Mărturisirile fostului Suveran Pontif apar într-un volum publicat marți, care cuprinde fragmente din jurnalul său privat.

Cartea, intitulată „Jurnalul privat al Papei Francisc”, a fost concepută de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernandez, unul dintre apropiații fostului lider al Bisericii Catolice.

Volumul a fost lansat simultan în cinci limbi, fiind distribuit în 94 de țări. Însemnările datează din perioada 1992–2024, ultima dintre acestea fiind făcută pe 18 august 2024, cu aproximativ opt luni înainte de moartea Suveranului Pontif.

Papa Francisc susține că l-a văzut pe diavol de trei ori

Într-o însemnare din 24 ianuarie 2021, Papa Francisc a rememorat trei episoade pe care le-a interpretat drept întâlniri cu diavolul.

Potrivit Associated Press, prima dintre aceste experiențe ar fi avut loc în jurul anului 2006, când Francisc se afla într-o mașină. Acesta susținea că nu putea uita privirea pe care o descria ca fiind deopotrivă amenințătoare și seducătoare.

Cel de-al doilea episod s-ar fi petrecut în timpul unei slujbe religioase, într-o capelă a Ordinului Carmelitan. Bergoglio relata că s-a refugiat în rugăciune, strângând în mână rozariul și cerând ajutorul Fecioarei Maria.

Cea de-a treia experiență ar fi avut loc la Roma, la câteva zile după vizita efectuată în Chile, în ianuarie 2018.

„L-am văzut și i-am auzit vocea”, scria Papa Francisc în jurnalul său. Suveranul Pontif îi atribuia diavolului următoarele cuvinte: „Acum am obținut tot ce mi-am dorit”.

Papa Francisc a traversat o profundă criză spirituală

Jurnalul dezvăluie și faptul că fostul lider al Bisericii Catolice a traversat o perioadă de profunde frământări spirituale între anii 2021 și 2022.

Cardinalul Victor Manuel Fernandez explică, în volum, că această criză era legată de responsabilitățile Suveranului Pontif și de tentația acestuia de a crede că putea rezolva singur problemele celorlalți.

Totodată, însemnările fac referire și la impactul pe care scandalurile privind abuzurile sexuale din Biserica Catolică l-au avut asupra lui Francisc, în special după vizita sa în Chile.

Nu toate notițele fostului Suveran Pontif au fost însă făcute publice. Cardinalul Fernandez a dezvăluit că Papa Francisc își consemna cele mai intime gânduri folosind un cod care nu a putut fi descifrat. De asemenea, din volum au fost eliminate anumite pasaje referitoare la alte persoane. Publicarea însemnărilor a fost aprobată de succesorul său, Papa Leon al XIV-lea, actualul Suveran Pontif.

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