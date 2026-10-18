Papa Leon, prima apariție publică după operația la plămâni: „Îmi voi relua treptat activitățile”

Papa Leon, prima apariție publică după operația la plămâni: „Îmi voi relua treptat activitățile”
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Papa Leon/ sursa foto: Reuters
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Papa Leon a trecut printr-o perioadă dificilă. Suveranul Pontif a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, așadar a fost supus unei intervenție chirurgicale de urgență. În urma operației, el a avut o primă apariție publică și a transmis un mesaj important. 

Papa Leon a apărut în fața mulțimii din Piața Sfântului Petru, marcând astfel primul eveniment public de la operația de cancer pulmonar. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu cinci zile, iar Suveranul Pontif le-a zâmbit pelerinilor, transmițându-le că își va relua activitatea treptat. El a fost externat sâmbătă, 17 octombrie, după ce medicii au anunțat că este „apt pentru externare”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Papa Leon, prima apariție publică după operația la plămâni

Suveranul Pontif a apărut duminică, 18 octombrie, la o fereastră a Palatului Apostolic al Vaticanului, în timp ce le vorbea celor prezenți cu o voce fermă și clară, potrivit Reuters. Acesta a venit de unul singur și a ținut întâlnirea săptămânală de la prânz, așa cum făcea de fiecare dată.

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Papa Leon le-a mulțumit oamenilor din întreaga lume pentru susținere, rugăciune și a explicat că își va relua activitățile treptat, astfel că va reveni la datoria deplină de lider al Bisericii.

„După ce am depășit această fază delicată, îmi voi relua treptat activitățile, întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre”, a spus Suveranul Pontif, potrivit sursei citate.

Papa Leon/ sursa foto: Reuters

Papa Leon/ sursa foto: Reuters

Papa Leon a fost operat pentru cancer pulmonar

Marți, 13 octombrie, Papa Leon a fost supus unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a lobului inferior al plămânului drept. În urma operației, medicii au descoperit că Suveranul Pontif are adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Acesta a fost externat sâmbătă, după ce cadrele medicale au anunțat că starea de sănătate îi permite acest lucru. Medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, a explicat că Papa Leon își va desfășura activitățile normal.

„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, se arată într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.

VEZI ȘI: Papa Leon al XIV-lea a fost operat la plămâni. Vaticanul a anunțat cum a decurs intervenția

Papa Leon are probleme de sănătate. Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân

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