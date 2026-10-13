Papa Leon al XIV-lea a fost operat la plămâni. Vaticanul a anunțat cum a decurs intervenția

Papa Leon al XIV-lea a fost operat la plămâni. Vaticanul a anunțat cum a decurs intervenția
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Sursa foto: Profimedia
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Papa Leon al XIV-lea a fost operat marți la Spitalul Gemelli din Roma, pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar descoperit în urma unor controale medicale de rutină. Vaticanul a anunțat că intervenția chirurgicală s-a încheiat cu succes, iar Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, urmează să rămână internat aproximativ o săptămână.

Papa Leon al XIV-lea a fost operat

Operația a fost efectuată de o echipă de specialiști în chirurgie toracică, coordonată de profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică a Spitalului Gemelli.

Potrivit Reuters, Vaticanul a transmis un comunicat în cursul serii, confirmând că procedura s-a desfășurat fără probleme.

„Intervenția s-a încheiat cu succes, în intervalul de timp estimat și conform planului”, a anunțat Sfântul Scaun.

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Deocamdată, autoritățile de la Vatican nu au oferit informații suplimentare despre rezultatele analizelor sau despre natura nodulului îndepărtat.

Sursa foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea va rămâne internat

Suveranul Pontif a ajuns la Spitalul Gemelli marți, în jurul orei locale 13:00 (14:00, ora României, n. red.). Înainte de a intra în unitatea medicală, acesta i-a salutat pe credincioșii care se adunaseră pentru a-i transmite mesaje de încurajare.

Nodulul pulmonar fusese descoperit în timpul unui control medical recent. Duminică, 11 octombrie, Papa Leon a anunțat personal că urmează să fie operat, precizând că formațiunea fusese identificată într-un stadiu incipient și era bine delimitată. Medicii urmează să stabilească dacă nodulul este benign sau malign și dacă vor fi necesare tratamente suplimentare.

Potrivit Vaticanului, perioada de recuperare ar urma să dureze aproximativ o săptămână. Toate evenimentele publice la care trebuia să participe Papa au fost anulate până pe 20 octombrie.

Sursa foto: Profimedia

Papa Leon are programată o vizită în America de Sud

Intervenția reprezintă prima problemă medicală majoră făcută publică de la alegerea lui Leon al XIV-lea ca Suveran Pontif, în mai 2025. Papa, născut în Chicago sub numele Robert Francis Prevost, este cunoscut pentru stilul său de viață activ și pentru pasiunea pentru tenis.

În perioada 6–17 noiembrie, acesta are programată o vizită de 11 zile în Uruguay, Argentina și Peru. Înaintea intervenției, Leon al XIV-lea și-a exprimat intenția de a respecta programul călătoriei.

Suveranul Pontif a mai trecut printr-o problemă gravă de sănătate în 1985, când, pe vremea când era preot misionar în Peru, a fost internat cu febră tifoidă. Într-un interviu acordat ulterior, acesta a povestit că durerile erau atât de puternice încât s-a rugat să moară pentru a nu mai suferi.

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