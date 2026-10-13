Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit fără contract prenupțial. Care este motivul și ce legătură are cu divorțul dintre Charles și Diana

Prințul William ar fi refuzat să semneze un contract prenupțial înainte de căsătoria cu Kate Middleton, în 2011, deoarece nu și-ar fi dorit ca relația lor să fie condiționată de negocieri financiare. Potrivit unei surse apropiate familiei regale, decizia ar fi fost influențată inclusiv de divorțul părinților săi, Regele Charles și Prințesa Diana.

Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey, după o relație de mai mulți ani. Deși viitorul rege al Marii Britanii deținea o avere considerabilă, cei doi nu ar fi încheiat un acord care să stabilească împărțirea bunurilor în eventualitatea unui divorț.

Potrivit RadarOnline, o sursă din anturajul regal susține că William a considerat că un asemenea document ar fi transmis un mesaj nepotrivit viitoarei sale soții.

De ce ar fi refuzat prințul William un contract prenupțial

Sursa a explicat că experiențele din copilărie, marcate de destrămarea căsniciei părinților săi, ar fi avut un rol important în această decizie.

„Pentru William, căsătoria cu Catherine nu trebuia să fie niciodată o negociere financiară. Își petrecuse o mare parte din copilărie asistând la consecințele destrămării unei căsnicii regale și era hotărât ca propria relație să înceapă în condiții complet diferite”, a declarat persoana citată.

Potrivit acesteia, prințul nu ar fi vrut să discute cu avocații despre consecințele financiare ale unei eventuale despărțiri.

William și Kate se cunoșteau de aproape un deceniu când s-au căsătorit. Cei doi se întâlniseră în timpul studiilor la Universitatea St Andrews, din Scoția, iar relația lor trecuse inclusiv printr-o despărțire temporară, în 2007.

„William știa că îi cere lui Catherine să aibă încredere în el și în viitorul lor. Ar fi transmis un mesaj foarte diferit dacă, în același timp, ar fi insistat să negocieze consecințele financiare ale eșecului căsniciei”, a mai afirmat sursa.

Divorțul Prințesei Diana ar fi avut un rol în decizia lui William

Regele Charles și Prințesa Diana au divorțat în 1996, după ani de tensiuni și conflicte intens mediatizate. Separarea lor a avut loc când William avea 14 ani. Sursa citată de RadarOnline susține că prințul și-ar fi dorit ca propriii copii să crească într-un mediu familial mai stabil.

„Voia o soție și o parteneră adevărată, nu pe cineva al cărui loc în viața lui să fie definit printr-un contract financiar”, a explicat aceasta.

Lipsa unui asemenea acord nu reprezintă o situație neobișnuită în familia regală britanică. Nici Prințesa Diana, nici Sarah Ferguson nu au semnat contracte prenupțiale înainte de căsătoriile lor.

În plus, averea personală a membrilor familiei regale trebuie diferențiată de proprietățile și bunurile asociate instituției monarhice, care nu pot fi tratate automat drept active personale.

În Anglia și Țara Galilor, contractele prenupțiale nu sunt automat obligatorii din punct de vedere juridic, instanțele analizând inclusiv dacă aplicarea lor ar fi echitabilă.

William și Kate au aniversat 15 ani de căsnicie în aprilie 2026. Cei doi au trei copii, George, Charlotte și Louis, și au trecut împreună prin momente dificile, inclusiv diagnosticul de cancer primit de prințesă în 2024.

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