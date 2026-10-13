Ce nu au voie să facă cei trei copii ai lui Kate Middleton! Regulile vechi de sute de ani care le controlează copilăria

Viața copiilor din familia regală britanică pare desprinsă din povești, cu palate, ceremonii spectaculoase și privilegii la care majoritatea oamenilor nici nu visează, însă în spatele acestei imagini se ascunde un univers dominat de tradiții și reguli stricte. Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, copiii prințului William și ai lui Kate Middleton, sunt familiarizați încă de mici cu protocolul regal, de la felul în care trebuie să salute monarhul până la hainele pe care le poartă sau cadourile pe care le pot accepta. Unele obiceiuri sunt vechi de aproape două secole, iar altele au fost create din motive de siguranță, inclusiv o tradiție potrivit căreia doi viitori regi nu ar trebui să călătorească în același avion fără permisiune specială.

Viața de prinț sau prințesă începe cu reguli încă din copilărie

Potrivit PEOPLE, pentru copiii familiei regale britanice, pregătirea pentru responsabilitățile viitoare începe cu mult înainte de maturitate, deoarece statutul lor presupune respectarea unor convenții care influențează atât aparițiile publice, cât și anumite aspecte ale vieții private.

Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis cresc într-un mediu în care protocolul face parte din educația zilnică, însă părinții lor încearcă să le ofere și experiențe cât mai apropiate de cele ale copiilor obișnuiți.

Kate Middleton a explicat în februarie 2020, în podcastul „Happy Mum, Happy Baby”, că își dorește ca cei trei copii să petreacă mult timp în aer liber și să păstreze amintiri legate de experiențele simple trăite împreună cu familia.

„Când eram copii, petreceam foarte mult timp afară, iar acesta este un lucru de care sunt cu adevărat pasionată”, a povestit prințesa de Wales, explicând că ar vrea ca George, Charlotte și Louis să își amintească plimbările pe plajă, joaca în apă și momentele petrecute alături de mama lor.

Cu toate acestea, există o serie de tradiții care continuă să definească modul în care sunt crescuți copiii familiei regale.

Nașterea unui copil regal este anunțată oficial în fața Palatului Buckingham

Venirea pe lume a unui copil în familia regală britanică nu reprezintă doar un eveniment privat, ci și unul de interes public, care este marcat printr-un anunț oficial.

Potrivit unei tradiții care datează cel puțin din anul 1837, vestea nașterii unui copil regal este afișată pe un șevalet auriu, amplasat în spatele porților Palatului Buckingham. Anunțul scris rămâne expus timp de 24 de ore, astfel încât publicul să poată afla informațiile despre noul membru al familiei.

În epoca modernă, această tradiție a fost completată de prezentarea bebelușilor în fața presei, un obicei devenit celebru în perioada prințesei Diana și a actualului rege Charles al III-lea.

Cei doi au apărut pe treptele aripii Lindo a Spitalului St. Mary din Londra după nașterea prințului William și, ulterior, a prințului Harry, iar William și Kate Middleton au continuat obiceiul atunci când s-au născut George, Charlotte și Louis.

Botezul este o tradiție importantă pentru familia regală

Religia ocupă un loc central în tradițiile monarhiei britanice, iar botezul copiilor regali este considerat un eveniment deosebit de important, având în vedere legătura istorică dintre Coroană și Biserica Anglicană.

Potrivit regulilor constituționale, suveranul trebuie să fie în comuniune cu Biserica Angliei și să se angajeze să protejeze Biserica Angliei și Biserica Scoției. Botezul în tradiția anglicană face parte din practicile religioase ale familiei regale, deși regulile privind succesiunea la tron sunt distincte de simpla participare la ceremonia botezului.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este folosirea unei rochii speciale de botez, al cărei model datează din 1841, când regina Victoria a comandat o asemenea ținută pentru fiica sa, prințesa Victoria.

Veșmântul original a fost folosit de generații întregi de copii regali, însă în 2004 regina Elisabeta a II-a a comandat o replică, pentru ca piesa istorică să poată fi conservată.

Copiii regali învață bunele maniere de la vârste foarte mici

În familia regală britanică, educația privind comportamentul în public începe devreme, iar copiii sunt obișnuiți treptat cu mesele formale, evenimentele oficiale și regulile de protocol.

Myka Meier, fondatoarea Beaumont Etiquette, explica pentru revista People, în 2018, că pregătirea începe practic din momentul în care cei mici sunt suficient de mari pentru a sta la masă.

„Pregătirea privind eticheta regală începe imediat ce copiii sunt suficient de mari pentru a sta la masă”, a explicat specialista, precizând că aceștia învață inclusiv să își controleze tonul vocii, să se îmbrace corespunzător și să execute saluturile ceremoniale.

Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis sunt astfel familiarizați cu regulile de comportament pe care trebuie să le respecte la ceremoniile oficiale, unde chiar și gesturile aparent mărunte pot atrage atenția publicului.

Trebuie să facă reverențe sau să se încline în fața monarhului

Una dintre cele mai vizibile tradiții ale familiei regale este salutul ceremonial adresat suveranului, care presupune o înclinare a capului sau o reverență, în funcție de persoană și de context.

Membrii familiei regale, inclusiv cei care poartă titlul de Alteță Regală, respectă în mod tradițional acest protocol atunci când îl întâlnesc pe monarh sau pe partenerul acestuia pentru prima dată după o perioadă de timp.

Prințesa Charlotte a atras atenția publicului în decembrie 2019, când, la numai patru ani, a făcut o reverență alături de mama sa, în timp ce mașina reginei Elisabeta a II-a trecea pe lângă ele după slujba de Crăciun de la Sandringham.

Gestul a demonstrat cât de devreme sunt familiarizați copiii regali cu asemenea tradiții, chiar dacă la vârste mici acestea sunt învățate treptat.

Doi viitori regi nu ar trebui să călătorească în același avion

Una dintre cele mai neobișnuite tradiții ale monarhiei britanice este legată de siguranța persoanelor aflate în linia de succesiune la tron, deoarece se obișnuiește ca doi viitori monarhi să nu călătorească împreună cu avionul după ce unul dintre ei împlinește 12 ani, decât dacă există o permisiune specială.

Scopul acestei măsuri este reducerea riscului ca un eventual accident aviatic să afecteze simultan mai multe persoane aflate în poziții importante în ordinea succesiunii.

Graham Laurie, fost pilot al regelui Charles al III-lea, a povestit în podcastul „A Right Royal Podcast” că regula era respectată în perioada copilăriei prințului William.

„Trebuia să aibă un avion separat, iar noi puteam zbura toți patru împreună doar când erau mici și aveam permisiunea scrisă a Majestății Sale, regina Elisabeta”, a explicat fostul pilot.

Acesta a precizat că, după ce William a împlinit 12 ani, prințul a început să călătorească în mod obișnuit cu o aeronavă separată de cea folosită de ceilalți membri ai familiei.

În prezent, prințul George este al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, însă nu este clar dacă William și George respectă în continuare această practică în toate deplasările lor.

Băieții din familia regală poartă pantaloni scurți în copilărie

O altă tradiție care poate părea surprinzătoare este legată de vestimentația băieților din familiile aristocratice britanice, unde pantalonii scurți au fost multă vreme considerați o alegere potrivită pentru copiii de vârste mici.

Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, explica pentru People că băieții poartă în mod tradițional pantaloni scurți până în jurul vârstei de opt ani, obicei pe care îl descria drept unul profund englezesc.

Prințul George și prințul Louis au fost fotografiați în pantaloni scurți la numeroase evenimente oficiale, inclusiv la ceremonii religioase și reuniuni ale familiei regale.

Totuși, tradiția nu reprezintă o interdicție absolută privind pantalonii lungi, iar la ceremonia Trooping the Colour din 2026, prințul Louis, care avea opt ani, a apărut purtând pantaloni lungi, asemenea fratelui său mai mare.

Participarea la slujbele religioase face parte din tradițiile familiei

Crăciunul și Paștele sunt marcate în familia regală britanică prin participarea la slujbe religioase, iar copiii sunt introduși treptat în aceste apariții publice.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este participarea la slujba de Crăciun de la Sandringham, urmată de o scurtă plimbare în timpul căreia membrii familiei regale îi salută pe oamenii veniți să îi întâmpine.

Prințul George și prințesa Charlotte au participat pentru prima dată la această apariție publică în 2019, când aveau șase, respectiv patru ani, în timp ce prințul Louis li s-a alăturat în 2022, la vârsta de patru ani.

Pe lângă Crăciun, familia regală participă și la alte ceremonii religioase importante, inclusiv la slujbele de Paște.

Nu pot păstra orice cadou primit de la admiratori

Deși copiii familiei regale primesc frecvent flori, jucării și alte daruri din partea publicului, există reguli oficiale care stabilesc ce obiecte pot fi acceptate și păstrate.

Potrivit politicii familiei regale privind cadourile, darurile oferite de persoane necunoscute membrilor familiei pot fi acceptate numai dacă îndeplinesc anumite condiții.

Printre obiectele permise se numără florile, produsele alimentare în cantități rezonabile, cărțile oferite de autorii lor, cu condiția să nu abordeze subiecte controversate, precum și alte cadouri cu valoare redusă, sub 150 de lire sterline.

Aceste reguli urmăresc să evite situațiile în care membrii familiei regale ar putea primi obiecte foarte scumpe sau daruri care ar ridica probleme de protocol.

În bagaj trebuie să existe și o ținută neagră, pentru situații neprevăzute

Una dintre cele mai interesante tradiții ale familiei regale britanice are legătură cu un episod dramatic din viața reginei Elisabeta a II-a, care a aflat despre moartea tatălui său în timp ce se afla într-o călătorie în Kenya.

În 1952, viitoarea regină avea numai 25 de ani și se afla alături de soțul ei, prințul Philip, când a primit vestea că regele George al VI-lea murise pe neașteptate.

Pentru că nu avea pregătită o ținută de doliu, întoarcerea în Marea Britanie a creat o problemă de protocol, iar o rochie neagră a trebuit să fie adusă la bordul avionului.

Lady Pamela Hicks, verișoara prințului Philip și fostă doamnă de onoare a reginei, a povestit într-un podcast că rochia a fost introdusă discret în aeronavă, astfel încât Elisabeta să se poată schimba înainte de apariția publică.

De atunci, a devenit o tradiție ca membrii familiei regale să aibă în bagaje o ținută neagră, pentru eventualitatea în care ar fi nevoiți să participe la un eveniment de doliu în timpul unei călătorii.

Cadourile de Crăciun sunt desfăcute în Ajun, nu în dimineața de 25 decembrie

Spre deosebire de numeroase familii britanice, care obișnuiesc să deschidă cadourile în dimineața zilei de Crăciun, familia regală păstrează o tradiție de origine germană, potrivit căreia darurile sunt desfăcute în seara de Ajun.

Prințul Harry a descris acest obicei în cartea sa de memorii, „Spare”, explicând că tradiția a supraviețuit inclusiv schimbării numelui familiei din Saxa-Coburg-Gotha în Windsor.

„Potrivit obiceiului, la începutul serii, fiecare dintre noi își găsea locul și stătea în fața grămezii sale de cadouri”, a povestit Harry, amintindu-și că, la un moment dat, toată lumea începea să deschidă darurile simultan, într-o atmosferă zgomotoasă și veselă.

Cadourile nu sunt neapărat luxoase, deoarece familia regală apreciază și obiectele amuzante sau neobișnuite, care pot provoca râsete în timpul reuniunilor de Crăciun.

Potrivit relatărilor, prințul Harry i-ar fi oferit cândva bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, un pește decorativ cântător, cunoscut sub numele de Big Mouth Billy Bass, un cadou mai degrabă comic decât sofisticat.

Copilăria regală, între privilegii și reguli stricte

Deși prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis cresc înconjurați de privilegii, viața lor este influențată de numeroase tradiții care se transmit din generație în generație, unele având origini în secolul al XIX-lea.

De la anunțarea oficială a nașterii și pregătirea pentru evenimentele publice până la regulile privind călătoriile, vestimentația și cadourile, copilăria regală presupune o combinație de educație, responsabilitate și respectarea protocolului.

În același timp, prințul William și Kate Middleton încearcă să păstreze un echilibru între obligațiile impuse de statutul familiei și dorința de a le oferi copiilor o copilărie cât mai normală, cu joacă în aer liber, timp petrecut împreună și experiențe care să nu fie dominate exclusiv de ceremonialul regal.

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