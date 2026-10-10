A fost dat afară din reședința regală, dar avea dreptul la sute de mii de dolari! Ce s-a întâmplat cu banii fostului Prinț Andrew

Un nou episod controversat zguduie Familia Regală britanică, după ce s-a aflat că Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț Andrew, a primit dreptul la despăgubiri de aproximativ 400.000 de dolari pentru că a fost obligat să părăsească înainte de termen luxoasa reședință Royal Lodge, situată în apropierea Castelului Windsor.

Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea a fost nevoit să renunțe la locuința în care trăise timp de peste două decenii, pe fondul scandalului provocat de legăturile sale cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat. Cu toate acestea, suma acordată drept compensație a fost scăzută dintr-o datorie mult mai mare, astfel că fostul prinț a ajuns să plătească aproximativ 1,5 milioane de lire sterline pentru starea în care a lăsat proprietatea.

Fostul Prinț Andrew, despăgubit

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a primit dreptul la o compensație de 302.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 400.000 de dolari, după ce a renunțat înainte de termen la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, reședința sa de lungă durată din apropierea Castelului Windsor. Informația a fost făcută publică vineri, 9 octombrie 2026, de Crown Estate, instituția care administrează un vast portofoliu de proprietăți în Regatul Unit, deținute nominal de suveran, dar gestionate în beneficiul contribuabililor.

Potrivit informațiilor transmise de Associated Press și publicate de The Washington Post, fostul prinț a eliberat complet proprietatea, punând astfel capăt unei perioade îndelungate în care locuința sa devenise subiectul unor controverse publice.

Royal Lodge este o reședință impunătoare, cu 30 de camere, înconjurată de un parc întins, situată în apropierea Castelului Windsor, la vest de Londra.

Andrew locuise acolo în baza unui contract de închiriere pe 75 de ani, semnat în 2003, însă a fost obligat să părăsească proprietatea după ce Regele Charles al III-lea a decis să se distanțeze de scandalurile în care era implicat fratele său.

Despăgubirea a fost acordată deoarece Andrew a renunțat la contract înainte de împlinirea primilor 25 de ani, perioadă în care avea dreptul să recupereze o parte din cheltuielile efectuate pentru renovarea reședinței.

A primit dreptul la 302.000 de lire, dar a trebuit să plătească 1,5 milioane

Deși vestea despăgubirilor ar putea crea impresia că fostul prinț a obținut un câștig financiar important după plecarea de la Royal Lodge, situația reală este mult mai complicată. Crown Estate a precizat că Andrew Mountbatten-Windsor avea de achitat aproximativ 1,8 milioane de lire sterline din cauza stării în care se afla proprietatea la momentul predării.

Compensația de 302.000 de lire sterline a fost dedusă din această sumă, astfel că fostul membru al Familiei Regale a fost obligat să plătească, în final, aproximativ 1,5 milioane de lire sterline.

Prin urmare, deși i-a fost recunoscut dreptul la despăgubiri pentru încheierea anticipată a contractului, Andrew nu a încasat efectiv cei 400.000 de dolari, suma fiind folosită pentru reducerea obligațiilor sale financiare.

Reprezentanții Crown Estate au confirmat că închirierea proprietății s-a încheiat definitiv și că instituția analizează acum posibilitățile de valorificare a reședinței.

„Contractul de închiriere pentru Royal Lodge s-a încheiat, iar atenția noastră se concentrează acum în mod ferm asupra utilizării sale viitoare și asupra oportunităților de a genera valoare financiară suplimentară pentru națiune prin recuperarea anticipată a proprietății”, a transmis Crown Estate.

Regele Charles i-a retras titlul princiar și l-a obligat să plece

Decizia de a-l îndepărta pe Andrew Mountbatten-Windsor din Royal Lodge a venit după ani de controverse care au afectat imaginea Familiei Regale britanice. În 2025, Regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său mai mic titlul de prinț și i-a cerut să părăsească reședința, în încercarea de a proteja monarhia de consecințele scandalului legat de Jeffrey Epstein.

Relația fostului prinț cu Epstein, infractor sexual condamnat, a provocat reacții puternice în Marea Britanie și a devenit una dintre cele mai sensibile probleme de imagine pentru Casa Regală.

Măsurile luate de Regele Charles au venit în contextul în care Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut publice milioane de pagini de documente din ancheta referitoare la Epstein, dezvăluind informații necunoscute anterior despre legăturile acestuia cu Andrew.

Scandalul a contribuit la izolarea fostului prinț de activitățile oficiale ale monarhiei și a amplificat presiunile pentru ca acesta să renunțe la privilegiile asociate fostului său statut. Unul dintre cele mai controversate aspecte a fost tocmai faptul că Andrew continua să locuiască la Royal Lodge, o proprietate de mari dimensiuni, pentru care plătea o chirie simbolică.

Contractul de 75 de ani care i-a permis să locuiască într-un palat cu 30 de camere

Andrew Mountbatten-Windsor a semnat contractul de închiriere pentru Royal Lodge în anul 2003, într-o perioadă în care era încă un membru activ al Familiei Regale britanice. La vremea respectivă, participa la evenimente oficiale în numele mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, și ocupa funcția de reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț.

Contractul îi oferea dreptul să folosească proprietatea timp de 75 de ani, o perioadă neobișnuit de lungă, care i-ar fi permis să locuiască acolo pentru tot restul vieții. În schimb, Andrew trebuia să investească 7,5 milioane de lire sterline în renovarea reședinței și să efectueze o plată unică de un milion de lire sterline.

Potrivit Crown Estate, contractul prevedea și posibilitatea acordării unor despăgubiri pentru cheltuielile de renovare, în cazul în care fostul prinț ar fi renunțat la proprietate în primii 25 de ani. Această clauză a stat la baza compensației de 302.000 de lire sterline anunțate în octombrie 2026.

Totuși, suma a fost compensată cu datoria rezultată din starea proprietății, astfel că încheierea contractului a reprezentat o cheltuială considerabilă pentru fostul duce.

Cum și-a pierdut Andrew rolul în Familia Regală

Problemele publice ale lui Andrew Mountbatten-Windsor au început cu mult înainte de decizia Regelui Charles de a-i retrage titlul princiar. În 2011, Andrew a renunțat la funcția de reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț, iar în 2019 s-a retras din toate îndatoririle regale oficiale, pe fondul îngrijorărilor provocate de relația sa cu Jeffrey Epstein.

De atunci, poziția sa în cadrul monarhiei a devenit tot mai fragilă, iar controversele au continuat să afecteze imaginea instituției. Retragerea titlului princiar și obligarea sa să părăsească Royal Lodge au reprezentat măsuri decisive prin care Regele Charles a încercat să delimiteze Familia Regală de scandalurile asociate fratelui său.

În prezent, fostul Prinț Andrew este cunoscut oficial sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, după pierderea titlului pe care îl purtase de la naștere.

Unde locuiește acum fostul Prinț Andrew

După ce a părăsit Royal Lodge în februarie 2026, Andrew Mountbatten-Windsor s-a mutat într-o locuință aflată pe domeniul Sandringham, în estul Angliei. Spre deosebire de proprietățile administrate de Crown Estate, domeniul Sandringham este deținut în mod privat de Regele Charles al III-lea.

Mutarea a însemnat sfârșitul unei perioade de peste două decenii petrecute la Royal Lodge, reședință care devenise unul dintre cele mai discutate simboluri ale privilegiilor de care beneficiase fostul prinț. Pentru Crown Estate, recuperarea anticipată a proprietății deschide posibilitatea unei noi utilizări, care să aducă beneficii financiare contribuabililor britanici.

Pentru Andrew Mountbatten-Windsor, însă, plecarea de la Royal Lodge marchează o nouă etapă a îndepărtării sale de viața oficială a monarhiei, după pierderea îndatoririlor regale, a titlului princiar și a reședinței în care locuise timp de peste 20 de ani.

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