Simona Trașcă și Marian Buzilă au venit la Dan Capatos Show, unde au înveselit imediat atmosfera. Cei doi îndrăgostiți au povestit cum arată viața în doi în mare parte a timpului. Doar că viața în doi era să se transforme rapid în viața de unul singur pentru soțul sexi-blondinei. Cei doi au vorbit despre un moment care s-a terminat cu bine, dar care le-a provocat adevărate momente de teroare. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Simona Trașcă și Marian Buzilă au vorbit la Capatos despre un eveniment care, deși a avut un final fericit, ar fi putut să se termine mult mai grav pentru fosta asistentă TV! Vezi emisiunea integrală aici!

Marian Buzilă a spus că îi place ca Simona să-i fie mereu alături, așa cum îi stă bine unei soții model. Însă, la un eveniment la care acesta cânta, Simona ar fi mâncat o prăjitură care i-a provocat frumoasei lui soții o alergie de zile mari. Simona a povestit că este alergică la kiwi. Prăjitura pe care aceasta a mâncat-o nu conținea fructul păcătos, însă probabil luase contact cu substanța care era să o trimită pe Trașcă direct pe patul de spital.

„În afară că era să o omor, mă rog, să moară efectiv, suntem excepțional. Eu, vrând să o știu în siguranță, o iau cu mine la toate evenimentele. Sigur, nu stau cu ochii pe ea. Dacă mănâncă prăjituri pe ascuns, era să dea colțul. Ea este alergică la kiwi”, a declarat Marian Buzilă.

Între bal și spital nu stă decât un kiwi

Simona Trașcă a povestit că marele salvator se afla chiar în geanta ei: pastilele contra alergiilor! În momentul în care a văzut că are probleme de respirație și încep să îi apară pustule roșiatice, fosta asistentă TV s-a doftoricit repede și s-a pus pe picioare.

„Cred că a atins kiwi (n.r. prăjitura). Eu am alergie severă la kiwi, pot să mor de la kiwi. Mi s-a făcut rău deodată, mi s-a umflat gâtul, nu mai puteam să respir. Tot timpul am medicamente în geantă. (…) Am luat imediat. (…) Nu a fost fructul, că acolo chiar nu… Cred că s-a atins de ceva. Am făcut și bube pe mine instant, umflături roșii. Eram plină pe picioare, se umflase carnea pe mine, era roșu și ieșea în afară. (…) Când vezi filmele alea cu oamenii care se umflă, se desfigurează… Pe mine și ambrozia mă face să mă trezesc câteodată cu ochii umflați, cu pleoapa. El îmi zice că sunt frumoasă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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