Simona Trașcă a încins LOFT-ul sub privirile soțului! Rochița baby blue a făcut ravagii

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Ultimele zile de vară au fost un prilej numai bun de distracție pentru Simona Trașcă! Blondina a profitat de atmosfera de pe litoral și a bifat o apariție care nu avea cum să treacă neobservată. CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă la LOFT Mamaia, acolo unde a ajuns în compania soțului ei, Marian Buzilă. Fosta asistentă Tv a avut o ținută extrem de sexy în care și-a pus formele voluptoase în valoare și a atras toate privirile! Avem imaginile!

Simona Trașcă știe cum să iasă în evidență, iar acest lucru l-a demonstrat și de data aceasta. Blondina a ales să petreacă una dintre ultimele seri de vară într-unul dintre cele mai celebre cubluri de pe litoral, și anume, la LOFT Mamaia, unde și-a făcut apariția alături de soțul ei. Dacă bărbatul a optat pentru o ținută lejeră, Simona a ales să ridice puțin temperatura la finalul sezonului estival, când toamna a început deja să se resimtă. Vedeta a îmbrăcat o rochiță de culoare baby blue, mulată pe corp, care i-a scos în evidență atuurile fizice, dar mai ales bustul generos. Cu părul blond prins și un look atent ales, Simona a fost greu de trecut cu vederea.

Simona Trașcă a ieșit la LOFT Mamaia alături de soțui ei, Marian Buzilă

Simona Trașcă a ieșit la LOFT Mamaia alături de soțui ei, Marian Buzilă

Simona Trașcă și soțul, seară de distracție la LOFT

În imaginile surprinse de CANCAN.RO, Simona Trașcă și soțul ei au lăsat pentru câteva ore rutina deoparte și au ieșit să se relaxeze alături de câțiva prieteni. Dacă apariția blondinei a fost una impecabilă, ținuta sa atrăgând, fără îndoială, numeroase priviri, starea de spirit a vedetei nu a părut să fie la fel de efervescentă. Simona a rămas în cea mai mare parte a serii în apropierea soțului său și a schimbat câteva vorbe cu o prietenă, însă nu a părut prea dornică să fie în centrul atenției.
De când a devenit femeie măritată, fosta asistentă TV pare să fi intrat într-o etapă ceva mai liniștită a vieții sale. În schimb, soțul acesteia, Marian Buzilă, s-a bucurat de atmosfera din club și s-a delectat cu un pahar de vin alb.

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Pentru Simona Trașcă, vara aceasta a venit cu o schimbare importantă în viața personală. Vedeta a avut cununia civilă în luna mai, iar pe 6 iunie, Simona și Marian Buzilă au ales să-și unească destinele în cadrul ceremoniei religioase. (VEZI AICI)

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