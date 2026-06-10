Simona Trașcă, țepuită chiar în ziua nunții. Mai mulți invitați i-au dat planurile peste cap în ultimul moment: „Am plâns”

Simona Trașcă a devenit doamna Buzilă în urmă cu câteva zile, într-un cadru de poveste. Fosta asistentă tv a pășit cu emoție spre altar, alături de alesul inimii sale, iar cununia religioasă s-a ținut în biserica de suflet a Simonei. Blondina s-a rugat acolo multă vreme să-și găsească alesul, iar ani mai târziu a pășit cu el spre altar pentru a-și uni destinele. Nașii cuplului au fost Mara Bănică și soțul ei, Bogdan, iar cei mai apropiați oameni au fost alături de vedetă. Totuși, ceva i-a umbrit fericirea Simonei chiar în ziua nunții. După ce ne-a dezvăluit că fiul ei nu va putea ajunge la marele eveniment, acum și alte persoane au lipsit. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Simona Trașcă, iar aceasta ne-a povestit cum persoane apropiate i-au dat țeapă pe ultima sută de metri.

Simona Trașcă și Marian Buzilă au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu în urmă cu câteva zile, iar nunta a fost exact așa cum au visat-o. Mirele i-a dedicat miresei o melodie specială chiar în momentul valsului mirilor. Un singur lucru i-a umbrit fericirea vedetei în ziua cea mare. Faptul că mai multe persoane care confirmaseră prezența până în ultima clipă, au decis să nu mai vină, cu toate că Simona apucase să plătească meniurile. Dacă a ieșit sau nu cu gaură în buget, ne-a dezvăluit chiar ea.

Simona Trașcă și Marian Buzilă, țeapă în ziua nunții

Simona Trașcă a pregătit nunta cu Marian Buzilă până în cel mai mic detaliu, de la ținutele sale, la restaurant și formația aleasă. Meniul a fost unul sofisticat, iar atmosfera a fost întreținută de Răzvan de la Pitești. Invitații, nu foarte mulți la număr, s-au distrat până în zori alături de miri, însă un lucru i-a umbrit fericirea miresei chiar în ziua cea mare. Faptul că, deși îi confirmaseră că vin la eveniment, mai mulți invitați au decis să renunțe la a veni pe ultima sută de metri. Evident că acest lucru a dat peste cap puțin evenimentul, în condițiile în care costurile fuseseră deja suportate de miri.

„Au fost oameni pe care i-am rugat să-mi confirme și mi-au confirmat suta la sută că vin și nu s-au prezentat la nuntă. Vorbesc despre persoane care mi-au confirmat chiar și cu o zi înainte. Oamenii aceștia nu se gândesc că e mai bine să nu vină decât să ne lase să plătim meniul degeaba. Sunt bani, adică mă pui să plătesc așa ca fraiera toate meniurile degeaba. Trebuiau să fie peste 100 de persoane și au ajuns cam 80. Am rămas dezamăgită de treaba asta”, a spus Simona Trașcă.

Simona Trașcă este de părere că participarea la astfel de momente importante ține de respectul reciproc, mai ales că ea a mers de fiecare dată acolo unde a promis. În plus, cu excepția prietenei ei, Daniela Crudu, care a absentat de la nuntă, dar s-a revanșat trimițâdu-i darul, celelalte persoane nici nu au decis să o facă.

„Oamenii țin cont de cei care au fost sau nu au fost, până la urmă ai o datorie față de omul care a fost la tine. Iar oamenii din zonă dacă nu pot ajunge la respectiva nuntă, dați-mi contul și vă trimit darul. Eu nu am văzut ceea ce s-a întâmplat. În afară de Cruduța care este o finuță și care mi-a trimis darul, celelalte fete mi-au zis cu o zi sau două înainte: Îmi pare rău, nu pot să ajung! Eu am fost singură fiind la nunta lor, nici nu știam dacă o să mă mai mărit, și am mers. Eu dacă le-am zis că mă duc, m-am dus”, a mai menționat ea pentru CANCAN.RO.

Ce i-a transmis fiul ei în ziua ceremoniei: „Am plâns”

În cele din urmă, mirii au tras linie și spun că nunta a fost un succes. Chiar dacă au existat câteva neplăceri pe parcurs, Simona și Marian au reușit să se bucure de fiecare moment alături de cei care le-au fost aproape.

„Nunta a fost foarte frumoasă așa între prieteni. Au fost foarte drăguți toți invitații și eu, la rândul meu, voi ține cont. Ne-am distrat, nu am fost niște miri încordați. A fost totul simplu, nu am avut fum, baloane, nimic, știi că eu sunt alergică și la flori. A fost simplu și frumos, iar oamenii au zis că nu au mai văzut de mult timp niște miri așa să se căsătorească din dragoste, să fie așa fericiți”, a spus fosta asistentă tv.

Chiar dacă pentru Simona Trașcă ziua nunții a fost unul dintre cele mai importante momente din viață, din păcate fiul ei, Fadi care este inginer în Canada nu a putut ajunge la eveniment, însă nu și-a uitat mama în ziua cea mare.

„Fiul meu nu a reușit să ajungă, dar mi-a dat un mesaj superb în ziua nunții. Am plâns, a fost foarte emoționant că mi-a trimis mesajul înante de a îi trimite eu vreo poză, ceva. M-am trezit și am văzut direct mesajul lui, am lăcrimat”, a mai declarat Simona Trașcă pentru CANCAN.RO.

Și, cu toate că au existat persoane care i-au tras țeapă, vedeta a ieșit pe plus, așa că ea și Marian urmează să plece într-o vacanță cât de curând. Se gândesc la Grecia, acolo unde vedeta a fost cerută, cu fix un an înainte de cununia religioasă.

„Am ieșit ok până la urmă, așa, cât să facem o vacanță. În luna de miere nu ne-am decis unde plecăm, dar o să mergem undeva la plajă, ori Turcia, ori Grecia. S-a împlinit un an de când nu am mai fost plecați în vacanță. Anul trecut pe 6 iunie mi-a dat inelul și m-a cerut, iar anul acesta pe 6 iunie ne-am căsătorit religios”, a spus ea.

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