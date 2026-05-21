Acasă » Știri » Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

De: Irina Vlad 21/05/2026 | 18:51
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este o zi memorabilă în viața Simonei Trașcă, care ce s-a cununat oficial cu Marian Buzilă. Ceremonia a fost organizată într-un cadru restrâns, însă emoțiile au fost pe măsura așteptărilor. 

Joi, 21 mai, Simona Trașcă și iubitul ei, Marian Buzilă, s-au cununat civil. La ceremonie au participat persoane apropiate, prieteni, membri ai familiei și martorii. Încă de la primele ore ale dimineții, viitoarea soție abia a făcut față emoțiilor. Pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei, Simona a ales să poarte o rochie albă, multă pe corp, cu detalii aurii, o pereche de sandale bej și o geantă albă. Buchetul miresei a fost realizat din trandafiri roșii și albi.

Simona Trașcă s-a cununat civil cu iubitul ei/ sursă foto: Instagram

Simona Trașcă s-a cununat civil cu Marian Buzilă

Deși a așteptat acest moment aproape o viață întreagă, Simona Trașcă a mărturisit că nu a trecut pe numele soțului ei, adică și-a păstrat numele de domnișoară, pentru că nu vrea să își schimbe actele. „E prea mare nebunie”, a spus ea. Înainte să spună marele ”DA”, Simona nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

„Mă mărit, nu e un vis! Sunt șocată !Am uitat orezul acasă, noroc că m-a ajutat prietena mea, Alina. Dar vom avea noroc la nuntă pentru că plouă la cununie. De azi va fi belșug pentru noi! E și o zi de sărbătoare foarte mare azi. El e soarta mea! El mi-a spus de la început că mă va face soția lui! Nu am dormit toată noaptea. Am emoții mai tare ca niciodată! Nu-mi schimb numele pentru că nu vreau să-mi schimb actele.

Era prea mare nebunia. Nu am fost stresată când Marian a făcut gluma pentru că sunt obișnuită cu glumele lui. Nu am avut emoții când a zis inițial >, pentru că eu îl știu prea bine”, a declarat Simona pentru Click!

Ziua a fost marcată și de câteva momente mai puțin plăcute. Cu doar câteva minunte înainte de începerea cununiei, mirii și-au dat seama că au uitat orezul care se aruncă deasupra lor, imediat după finalizarea ceremoniei. Situația a fost salvată de invitați, care au venit pregătiți pentru a respecta întocmai obiceiul. Un al moment neprevăzut a fost când Simona Trașcă și-a dat seama că are alergie la florile din buchetul de mireasă.

„Am alergie la florile albe de pe lângă trandafiri. Am dat comanda de buchet la o doamnă de pe net. Nu am știut, am crezut că pune trandafiri. Dar iau acum o pastilă și se rezolvă”, a mai spus Simona Trașcă.

Când va avea loc cununia religioasă

Cununia religioasă este programată pe 7 iulie, nuntă la care sunt așteptate 250 de persoane. Simona Trașcă spune că își dorește o nuntă modernă, fără tradiții care să transforme petrecerea într-un maraton pentru miri și invitați. Blondina vrea distracție, dans și atmosferă relaxată și, în niciun caz, nu va pleca nicio clipă de la propriul eveniment

„Pe 21 mai e cununia civilă, iar pe 7 iunie e nunta cu toată lumea. O să avem 200 de invitați la nuntă. Rochiile mi le-am ales, o să merg pe 16, după cununie, la probă pentru ceremonia religioasă și pentru petrecere. Nu o să avem tradiții, doar mirele o să mă fure pe mine. Tradiția asta cu furatul miresei mi se pare o cretinitinitate.

Acela este momentul în care se fâsâie nunta, e o mare prostie asta. Nu voi avea domnișoare de onoare, stau eu să le îmbrac pe toate la fel, mi se pare aiurea. Să vină fetele cum vor ele, să fie sexy, să se simtă bine. O să am prietene care o să mă mai ajute, dar nu o să le pun eu să se îmbrace la fel. Fetele vor să ne distrăm, să dansăm, nu să stăm stresați”. ”, a spus Simona pentru CANCAN.RO.

Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să mi se facă rău”

Fosta asistentă a lui Capatos şi noul iubit au primit binecuvântarea! „Eu îi plac familia, familia lui mă place și…” + De ce i-a luat 13 ani lui Marian să o cucerească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea artistică! A murit pianista Alina Pavalache
Știri
Doliu în lumea artistică! A murit pianista Alina Pavalache
Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos
Știri
Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos
„Bătaie” pe turiștii români! Țara care vine cu oferte greu de ignorat
Mediafax
„Bătaie” pe turiștii români! Țara care vine cu oferte greu de ignorat
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Click.ro
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru...
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea artistică! A murit pianista Alina Pavalache
Doliu în lumea artistică! A murit pianista Alina Pavalache
Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos
Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos
O femeie de 52 de ani a murit după ce și-a făcut o liposucție. Clinica nu avea autorizație!
O femeie de 52 de ani a murit după ce și-a făcut o liposucție. Clinica nu avea autorizație!
Un alt membru al Familiei Regale Britanice luptă cu o boală incurabilă: ”A ajuns doar o umbră a ...
Un alt membru al Familiei Regale Britanice luptă cu o boală incurabilă: ”A ajuns doar o umbră a ceea ce a fost!”
Maestrul naiului românesc, noi dezvăluiri despre afecțiunea care l-a băgat în spital. Nicolae Voiculeț: ...
Maestrul naiului românesc, noi dezvăluiri despre afecțiunea care l-a băgat în spital. Nicolae Voiculeț: „Mi-a afectat plămânii!”
A fost găsit și trupul neînsuflețit al Simonei Marcu, a doua tânără care și-a găsit sfârșitul ...
A fost găsit și trupul neînsuflețit al Simonei Marcu, a doua tânără care și-a găsit sfârșitul sub dărâmăturile imobilului care a explodat în Germania
Vezi toate știrile