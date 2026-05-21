Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Este o zi memorabilă în viața Simonei Trașcă, care ce s-a cununat oficial cu Marian Buzilă. Ceremonia a fost organizată într-un cadru restrâns, însă emoțiile au fost pe măsura așteptărilor.

Joi, 21 mai, Simona Trașcă și iubitul ei, Marian Buzilă, s-au cununat civil. La ceremonie au participat persoane apropiate, prieteni, membri ai familiei și martorii. Încă de la primele ore ale dimineții, viitoarea soție abia a făcut față emoțiilor. Pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei, Simona a ales să poarte o rochie albă, multă pe corp, cu detalii aurii, o pereche de sandale bej și o geantă albă. Buchetul miresei a fost realizat din trandafiri roșii și albi.

Deși a așteptat acest moment aproape o viață întreagă, Simona Trașcă a mărturisit că nu a trecut pe numele soțului ei, adică și-a păstrat numele de domnișoară, pentru că nu vrea să își schimbe actele. „E prea mare nebunie”, a spus ea. Înainte să spună marele ”DA”, Simona nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

„Mă mărit, nu e un vis! Sunt șocată !Am uitat orezul acasă, noroc că m-a ajutat prietena mea, Alina. Dar vom avea noroc la nuntă pentru că plouă la cununie. De azi va fi belșug pentru noi! E și o zi de sărbătoare foarte mare azi. El e soarta mea! El mi-a spus de la început că mă va face soția lui! Nu am dormit toată noaptea. Am emoții mai tare ca niciodată! Nu-mi schimb numele pentru că nu vreau să-mi schimb actele. Era prea mare nebunia. Nu am fost stresată când Marian a făcut gluma pentru că sunt obișnuită cu glumele lui. Nu am avut emoții când a zis inițial >, pentru că eu îl știu prea bine”, a declarat Simona pentru Click!

Ziua a fost marcată și de câteva momente mai puțin plăcute. Cu doar câteva minunte înainte de începerea cununiei, mirii și-au dat seama că au uitat orezul care se aruncă deasupra lor, imediat după finalizarea ceremoniei. Situația a fost salvată de invitați, care au venit pregătiți pentru a respecta întocmai obiceiul. Un al moment neprevăzut a fost când Simona Trașcă și-a dat seama că are alergie la florile din buchetul de mireasă.

„Am alergie la florile albe de pe lângă trandafiri. Am dat comanda de buchet la o doamnă de pe net. Nu am știut, am crezut că pune trandafiri. Dar iau acum o pastilă și se rezolvă”, a mai spus Simona Trașcă.

Când va avea loc cununia religioasă

Cununia religioasă este programată pe 7 iulie, nuntă la care sunt așteptate 250 de persoane. Simona Trașcă spune că își dorește o nuntă modernă, fără tradiții care să transforme petrecerea într-un maraton pentru miri și invitați. Blondina vrea distracție, dans și atmosferă relaxată și, în niciun caz, nu va pleca nicio clipă de la propriul eveniment

„Pe 21 mai e cununia civilă, iar pe 7 iunie e nunta cu toată lumea. O să avem 200 de invitați la nuntă. Rochiile mi le-am ales, o să merg pe 16, după cununie, la probă pentru ceremonia religioasă și pentru petrecere. Nu o să avem tradiții, doar mirele o să mă fure pe mine. Tradiția asta cu furatul miresei mi se pare o cretinitinitate. Acela este momentul în care se fâsâie nunta, e o mare prostie asta. Nu voi avea domnișoare de onoare, stau eu să le îmbrac pe toate la fel, mi se pare aiurea. Să vină fetele cum vor ele, să fie sexy, să se simtă bine. O să am prietene care o să mă mai ajute, dar nu o să le pun eu să se îmbrace la fel. Fetele vor să ne distrăm, să dansăm, nu să stăm stresați”. ”, a spus Simona pentru CANCAN.RO.

