BANC | Bulă, avionul și secretara

BANC | Bulă, avionul și secretara
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bulă, știi care este diferența dintre un avion și o secretară?
– Avionul – dacă nu zboară, pică.
– Și secretara?
– Secretara este invers: dacă nu pică, zboară!

Alte bancuri amuzante

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:

− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!
− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!
− Stiu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să  caute acele bijuterii!

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.
Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:
– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!
Leneşul, speriat, răspunde:
– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:
– Gata, am scăpat de probleme.
– Cum așa?
– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.
– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.
– Asta e problema lui .. nu a mea!

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