Bancul începutului de săptămână | Ce discută roșia și pateul din frigider, de fapt

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc tare amuzant.

Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă:

-De ce nu dormi?

-Nu pot, sunt entuziasmată!

-De unde entuziasmul ăsta?

-Mâine plecăm la mare!

Alte bancuri haioase

Cățelul de usturoi

– Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?

– Sunt medic veterinar.

– Wooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el..Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, să e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?

– Un cățel de usturoi.

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.

– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?

– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

Iubita a slăbit

-lubitule, am slabit 3 kg.

-Din cat?

-Din 118 kg,

-Felicitari, e exact cum ai pierde o piuliţă de la tanc!

Discuția hilară

-Fumezi mult?

-Așa și așa.

-Ce înseamnă așa și așa?

-Cam 4 pachete pe zi.

-Dulciuri mănânci?

-Așa și așa. Cam 5 ciocolate pe zi.

-Câți bani cheltui?

-Așa și așa. 78 de milioane pe zi.

-Bere bei?

-Bere da, chiar beau.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

BANC | Bulă se duce în târg cu porcul, ca să-l vândă