Bancul începutului de săptămână | Ce discută roșia și pateul din frigider, de fapt

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc tare amuzant.
Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă:
-De ce nu dormi?
-Nu pot, sunt entuziasmată!
-De unde entuziasmul ăsta?
-Mâine plecăm la mare!
Alte bancuri haioase
Cățelul de usturoi
– Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
– Sunt medic veterinar.
– Wooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el..Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, să e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?
– Un cățel de usturoi.
O blondă complet goală intră într-un bar
O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!
Iubita a slăbit
-lubitule, am slabit 3 kg.
-Din cat?
-Din 118 kg,
-Felicitari, e exact cum ai pierde o piuliţă de la tanc!
Discuția hilară
-Fumezi mult?
-Așa și așa.
-Ce înseamnă așa și așa?
-Cam 4 pachete pe zi.
-Dulciuri mănânci?
-Așa și așa. Cam 5 ciocolate pe zi.
-Câți bani cheltui?
-Așa și așa. 78 de milioane pe zi.
-Bere bei?
-Bere da, chiar beau.
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