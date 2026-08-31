Zodia care își cumpără casă nouă în septembrie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu

O parte dintre nativii născuți în această zodie de aer vor atrage abundență și noroc pe tot parcursul lunii septembrie. Luna ce vine aduce un noroc discret, dar puternic. Jupiter își continuă călătoria prin Leu, menținând la un nivel ridicat energia legată de creștere și oportunități, în timp ce Luna Nouă din Fecioară, din 11 septembrie, creează o nouă oportunitate pentru obiceiuri mai bune și decizii mai înțelepte.

Luna devine și mai interesantă când Venus intră în Scorpion, iar Mercur se mută în Balanță pe 10 septembrie. Pentru Gemeni, aceste schimbări s-ar putea traduce în ceva mai mult decât simple vibrații pozitive. S-ar putea să observe ocazii norocoase și oportunități financiare pe care nu le pot avea în niciun alt moment al acestui an.

Gemenii vor avea parte de câștiguri neașteptate

Arma ta secretă în această lună sunt oamenii care îți sunt alături. La începutul lunii septembrie vei întâlni un expert cu multă experiență, probabil prin intermediul serviciului sau al unui prieten, care este probabil mai în vârstă decât tine. Înțelepciunea sa ar putea accelera procesul prin care ai încercat să-ți dai seama singur de ceva.

„La Gemeni avem acest Uranus care este în mișcare retrogradă și și aici este o presiune. Se fac presiuni serioase ca Gemenii să schimbe ceva. De când a intrat Uranus acolo, se încearcă tot felul de alte metode de a ajunge mai sus din punct de vedere profesional sau poate sunt niște aspirații pe care, cu acest Uranus, cei din Gemeni și le pot împlini, pot atinge un potențial și chiar să-l depășească. Marte, care propune niște cheltuieli care probabil au fost programate și acum se gândesc să mai schimbe câte ceva, să mai cumpere prin casă sau poate vor să plece undeva sau să facă niște cheltuieli în favoarea copiilor. Se poate și asta. Sau poate vor să dea avansul pentru o casă sau pentru o mașină, pentru că pot să fie bani mulți aici care se vântură. Deci e bine”, a spus Neti Sandu pentru ProTV.

Începând cu 11 septembrie, Uranus intră în mișcare retrogradă în semnul tău, determinându-te să regândești modul în care îți construiești o viață cu mai multă libertate. Asta ar putea însemna să renunți la slujba ta de la nouă la cinci în favoarea muncii independente, să-ți reduci cheltuielile generale sau să renunți la angajamentele personale epuizante. Apoi, luna plină din 27 va înflori în sectorul speranțelor și dorințelor tale, transformând un vis pe care l-ai cultivat într-o realitate deplină și plină de viață.

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