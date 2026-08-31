În 2012, un crescător de rațe de 67 de ani a refuzat să își părăsească locuința cu 5 etaje. Pentru a-l convinge să cedeze, autoritățile au construit o autostradă în jurul casei. Cum a reacționat bătrânul

Un caz neobișnuit petrecut în anul 2012 iese din nou la suprafață. Este vorba despre un crescător de rațe, în vârstă de 67 de ani, care a refuzat să își părăsească locuința din China. Autoritățile au reușit în final să îl convingă, însă printr-o metodă neașteptată.

Totul a avut loc în orașul Wenling, din provincia Zhejiang, în estul Chinei. Locuința de cinci etaje îi aparținea lui Luo Baogen, un crescător de rațe, în vârstă de 67 de ani. El și soția lui au investit mulți bani în casă, pe care au construit-o în anul 2001.

Câțiva ani mai târziu, autoritățile au început un proiect cu care toți ceilalți locatari au fost de acord, însă Luo a refuzat propunerea. Oficialii au încercat să negocieze cu el, însă fără rezultat. Ulterior, bărbatul s-a lăsat convins, iar reacția lui a fost una neașteptată.

Cum a acceptat Luo Baogen să îi fie demolată locuința cu cinci etaje

Autoritățile din orașul Wenling au început un proiect în anul 2008, pentru construirea unui drum principal în apropierea gării. 459 de gospodării au acceptat propunerea oficialilor, astfel că a început relocarea acestora. Totuși, Luo Baogen, un crescător de rațe, în vârstă de 67 de ani și soția sa au refuzat vehement. Cei doi locuiau într-o casă cu cinci etaje, construită în 2001 și pentru care au investit în jur de 600.000 de yuani, adică 76.000 de euro în prezent.

Inițial, autoritățile au venit cu o ofertă și le-au propus aproximativ 220.000 de yuani. Aceștia nu au acceptat, astfel că suma a fost majorată la 226.000 de yuani. Nici această sumă nu a fost pe placul lor. Muncitorii au continuat lucrările, iar Luo negocierile. În loc să demoleze casa, s-a construit șoseaua în jurul locuinței. Astfel, clădirea a ajuns în centrul sensului giratoriu.

Casa crescătorului de rațe a devenit virală și un exemplu de „nail house”, fiind una dintre cele mai cunoscute locuințe de acest tip din China. Totuși, un detaliu a atras atenția în mod deosebit: cei doi soți aveau în continuare electricitate.

Bărbatul susținea că pentru a reface o casă similară ar fi avut nevoie de 800.000 de yuani. În cele din urmă, în anul 2012, el a semnat acordul pentru demolare, în schimbul a 260.000 de yuani și al unui teren separat pe care să își construiască casa.

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