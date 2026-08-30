500 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și uită acest detaliu. Puțini știu că este obligatoriu

Românii care locuiesc la casă trebuie să fie atenți la mai multe obligații administrative care pot fi trecute ușor cu vederea. Printre acestea se află și modul în care este identificat imobilul. Numărul casei, afișat într-un loc vizibil, poate părea un detaliu lipsit de importanță, însă în anumite localități existența și amplasarea acestuia sunt reglementate prin hotărâri adoptate de autoritățile locale.

Astfel, proprietarii care au o locuință la curte ar trebui să verifice dacă imobilul este numerotat corespunzător și dacă plăcuța cu numărul este amplasată în condițiile stabilite de primărie. Regulile nu sunt însă identice în toate localitățile din România, motiv pentru care sancțiunea nu poate fi prezentată ca o amendă automată, valabilă în aceeași formă pentru fiecare proprietar de casă din țară.

La nivel național, unul dintre actele normative importante în materia evidenței domiciliului și reședinței este Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Actul normativ stabilește cadrul pentru evidența persoanelor și pentru identificarea domiciliului și reședinței, însă obligațiile referitoare la afișarea efectivă a numărului pe poartă trebuie analizate și în raport cu regulamentele locale.

Ce trebuie să știe cei care locuiesc la casă

Numărul imobilului are un rol important în identificarea unei proprietăți. Acesta trebuie să permită localizarea cât mai ușoară a adresei, atât pentru autorități, cât și pentru serviciile care ajung la domiciliul unei persoane. În cazul unei intervenții, al unei livrări sau al unei situații în care o anumită adresă trebuie identificată rapid, lipsa unei numerotări vizibile poate crea probleme.

În practică, primăriile pot adopta prin hotărâri ale consiliilor locale reguli privind numerotarea imobilelor, modul în care sunt amplasate plăcuțele și, în anumite cazuri, aspectul acestora. Tocmai de aceea, proprietarii trebuie să țină cont și de hotărârile adoptate în localitatea în care se află imobilul.

Unele administrații locale au stabilit reguli mai stricte, inclusiv cu privire la dimensiunea, forma sau poziționarea plăcuței. În situația în care există o astfel de hotărâre locală și aceasta prevede sancțiuni pentru nerespectarea regulilor, proprietarul poate ajunge să fie amendat.

Una dintre cele mai importante precizări este că nu orice proprietar care nu are numărul casei afișat pe poartă primește automat o amendă de 500 de lei în baza legislației naționale.

În forma actuală a OUG 97/2005, sancțiunile diferă în funcție de obligația încălcată. De exemplu, articolul 43 prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru anumite încălcări ale actului normativ, în timp ce alte fapte sunt sancționate cu amenzi mai mici.

Prin urmare, cuantumul unei eventuale amenzi pentru lipsa sau neconformitatea unei plăcuțe cu numărul imobilului poate depinde de regulamentul local aplicabil, dacă acesta conține o asemenea obligație și o sancțiune.

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