500 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și uită acest detaliu. Puțini știu că este obligatoriu

500 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și uită acest detaliu. Puțini știu că este obligatoriu
Amenzi pentru acești locuitori
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Românii care locuiesc la casă trebuie să fie atenți la mai multe obligații administrative care pot fi trecute ușor cu vederea. Printre acestea se află și modul în care este identificat imobilul. Numărul casei, afișat într-un loc vizibil, poate părea un detaliu lipsit de importanță, însă în anumite localități existența și amplasarea acestuia sunt reglementate prin hotărâri adoptate de autoritățile locale.

Astfel, proprietarii care au o locuință la curte ar trebui să verifice dacă imobilul este numerotat corespunzător și dacă plăcuța cu numărul este amplasată în condițiile stabilite de primărie. Regulile nu sunt însă identice în toate localitățile din România, motiv pentru care sancțiunea nu poate fi prezentată ca o amendă automată, valabilă în aceeași formă pentru fiecare proprietar de casă din țară.

La nivel național, unul dintre actele normative importante în materia evidenței domiciliului și reședinței este Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Actul normativ stabilește cadrul pentru evidența persoanelor și pentru identificarea domiciliului și reședinței, însă obligațiile referitoare la afișarea efectivă a numărului pe poartă trebuie analizate și în raport cu regulamentele locale.

Ce trebuie să știe cei care locuiesc la casă

Numărul imobilului are un rol important în identificarea unei proprietăți. Acesta trebuie să permită localizarea cât mai ușoară a adresei, atât pentru autorități, cât și pentru serviciile care ajung la domiciliul unei persoane. În cazul unei intervenții, al unei livrări sau al unei situații în care o anumită adresă trebuie identificată rapid, lipsa unei numerotări vizibile poate crea probleme.

În practică, primăriile pot adopta prin hotărâri ale consiliilor locale reguli privind numerotarea imobilelor, modul în care sunt amplasate plăcuțele și, în anumite cazuri, aspectul acestora. Tocmai de aceea, proprietarii trebuie să țină cont și de hotărârile adoptate în localitatea în care se află imobilul.

Unele administrații locale au stabilit reguli mai stricte, inclusiv cu privire la dimensiunea, forma sau poziționarea plăcuței. În situația în care există o astfel de hotărâre locală și aceasta prevede sancțiuni pentru nerespectarea regulilor, proprietarul poate ajunge să fie amendat.

Una dintre cele mai importante precizări este că nu orice proprietar care nu are numărul casei afișat pe poartă primește automat o amendă de 500 de lei în baza legislației naționale.

În forma actuală a OUG 97/2005, sancțiunile diferă în funcție de obligația încălcată. De exemplu, articolul 43 prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru anumite încălcări ale actului normativ, în timp ce alte fapte sunt sancționate cu amenzi mai mici.

Prin urmare, cuantumul unei eventuale amenzi pentru lipsa sau neconformitatea unei plăcuțe cu numărul imobilului poate depinde de regulamentul local aplicabil, dacă acesta conține o asemenea obligație și o sancțiune.

VEZI ȘI: Amenzi în serie pentru un șofer nevinovat din Franța! Bărbatul a fost acuzat timp de ani întregi

825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Promoția toamnei în LIDL România. Produsul redus cu 60% începând de mâine
Promoția toamnei în LIDL România. Produsul redus cu 60% începând de mâine
Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h
Cod galben de furtuni în 10 județe. ANM anunță ploi torențiale și rafale de până la 70 km/h
Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea
Ai un apartament închiriat? Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește întreținerea
Sărbătoare importantă pentru credincioși pe 30 august. Sfântul pomenit astăzi în calendar
Sărbătoare importantă pentru credincioși pe 30 august. Sfântul pomenit astăzi în calendar
Căsătoriți de 7 ani, șoferul Marius și ospătărița Ana-Maria s-au înscris la Insula Iubirii. Motivul pentru care au fost refuzați: ce au descoperit producătorii
Căsătoriți de 7 ani, șoferul Marius și ospătărița Ana-Maria s-au înscris la Insula Iubirii. Motivul pentru care au fost refuzați: ce au descoperit producătorii
Unde ai vrea să locuiești, dar nu îți permiți. Cele mai scumpe orașe din Europa pentru un apartament în centru
Mediafax
Unde ai vrea să locuiești, dar nu îți permiți. Cele mai scumpe orașe din Europa pentru un apartament în centru
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa
Gandul.ro
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Adevarul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Nu speriați turiștii! Lecția de turism de pe litoralul românesc de acum 96 de ani
Mediafax
Nu speriați turiștii! Lecția de turism de pe litoralul românesc de acum 96 de ani
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
Click.ro
Horoscop septembrie 2026. Bucurie, distracție și oportunități profesionale pentru Tauri, o ușă importantă se deschide pentru Raci
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa
Gandul.ro
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.