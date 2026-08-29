Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Locuință în Teleorman/foto: OLX
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Pentru cei care își doresc o casă la țară, departe de aglomerația marilor orașe, dar au la dispoziție un buget redus, există în continuare proprietăți care pot surprinde prin preț. O astfel de ofertă se află în județul Teleorman, unde o casă amplasată pe un teren de peste 1.800 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru mai puțin de 10.000 de euro.

Proprietatea se află în comuna Necșești și este prezentată ca o variantă potrivită în special pentru cei care sunt dispuși să investească ulterior în renovarea sau reconstruirea locuinței. Prețul anunțat este de 48.900 de lei, sumă care, în funcție de cursul valutar, se situează în jurul pragului de 9.000-10.000 de euro.

O casă tradițională cu doar 9000 de euro

Suprafața generoasă a terenului reprezintă unul dintre principalele avantaje ale proprietății. Lotul are, potrivit informațiilor din anunț, aproximativ 1.825 de metri pătrați și este situat în intravilan. Din această suprafață, 675 de metri pătrați sunt reprezentați de curte, în timp ce aproximativ 1.012 metri pătrați sunt destinați grădinii.

Casa existentă are o suprafață de 89 de metri pătrați și este compartimentată în trei camere și două holuri. Imobilul nu este mobilat și necesită lucrări, motiv pentru care proprietatea poate fi privită mai degrabă ca un proiect pentru viitor decât ca o locuință care poate fi ocupată imediat fără investiții suplimentare.

Pe lângă locuință, pe teren se mai află și o anexă cu o suprafață de 49 de metri pătrați. Astfel, suprafața construită existentă ajunge la un total considerabil, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii care intenționează să refacă proprietatea și să-i schimbe configurația.

Locuință în Teleorman/Foto: OLX

Suprafața terenului poate fi unul dintre motivele pentru care oferta atrage atenția. Cu aproape 1.800 de metri pătrați disponibili, viitorul proprietar poate avea suficient spațiu pentru o grădină, livadă, zonă de relaxare sau diverse anexe.

În cazul unei persoane care își dorește un stil de viață mai apropiat de mediul rural, terenul poate avea o valoare importantă. O parte poate fi utilizată pentru cultivarea legumelor, plantarea pomilor fructiferi sau amenajarea unei zone verzi.

Prețul de 48.900 de lei este unul dintre cele mai atractive elemente ale anunțului. Totuși, valoarea redusă trebuie analizată împreună cu starea casei și cu investițiile necesare pentru renovare sau reconstruire.

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