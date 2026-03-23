Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați

Deși piața imobiliară a cunoscut creșteri semnificative în ultima perioadă, există încă zone în România unde proprietățile pot fi achiziționate la prețuri surprinzător de mici. În unele localități rurale, o casă cu teren generos ajunge să coste cât o vacanță, atrăgând atenția celor interesați de investiții sau de un trai liniștit la țară.

Pe platforme de anunțuri precum OLX, pot fi găsite frecvent locuințe la prețuri mult sub media pieței, mai ales în zonele rurale sau în localitățile mai puțin dezvoltate. Astfel de oferte atrag atât persoane în căutarea unei case accesibile, cât și investitori dispuși să renoveze și să valorifice ulterior proprietățile.

Casă la doar 9000 de euro în județul Teleorman

Un astfel de exemplu vine din satul Moșteni, comuna Furculești, județul Teleorman, situat la aproximativ 20 de kilometri de Alexandria. Aici este scoasă la vânzare o proprietate compusă dintr-o casă veche și un teren de peste 1.500 de metri pătrați, amplasată într-o zonă retrasă, ferită de agitația drumului principal.

Locuința este una de dimensiuni reduse, construită din chirpici, având o suprafață de aproximativ 26 de metri pătrați. Acoperișul a fost recent renovat, fiind înlocuit cu tablă tip țiglă, însă interiorul necesită reamenajare completă, oferind viitorului proprietar libertatea de a-l configura după propriile preferințe.

Terenul aferent măsoară 1.523 de metri pătrați și este împrejmuit, deși gardul necesită reparații pe alocuri. În ceea ce privește utilitățile, rețeaua electrică și apa curentă sunt disponibile la poartă, iar în curte există și un puț vechi. Potrivit informațiilor locale, există perspective pentru introducerea sistemului de canalizare în viitorul apropiat.

Proprietatea necesită, totuși, intervenții, în special în ceea ce privește curățarea vegetației, care a crescut semnificativ în ultima perioadă. Actele sunt în regulă, incluzând cadastru și intabulare, ceea ce permite o tranzacție rapidă. Imobilul este disponibil pentru vizionare în orice moment, iar prețul cerut este de 9.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: Cum arată locuința Anastasiei Soare, din Beverly Hills? Locuința valorează peste 20 de milioane de dolari

Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp