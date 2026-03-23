Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 10:23
Casa pe care o găsești la un preț redus / Sursa foto: OLX

Deși piața imobiliară a cunoscut creșteri semnificative în ultima perioadă, există încă zone în România unde proprietățile pot fi achiziționate la prețuri surprinzător de mici. În unele localități rurale, o casă cu teren generos ajunge să coste cât o vacanță, atrăgând atenția celor interesați de investiții sau de un trai liniștit la țară.

Pe platforme de anunțuri precum OLX, pot fi găsite frecvent locuințe la prețuri mult sub media pieței, mai ales în zonele rurale sau în localitățile mai puțin dezvoltate. Astfel de oferte atrag atât persoane în căutarea unei case accesibile, cât și investitori dispuși să renoveze și să valorifice ulterior proprietățile.

Casă la doar 9000 de euro în județul Teleorman

Un astfel de exemplu vine din satul Moșteni, comuna Furculești, județul Teleorman, situat la aproximativ 20 de kilometri de Alexandria. Aici este scoasă la vânzare o proprietate compusă dintr-o casă veche și un teren de peste 1.500 de metri pătrați, amplasată într-o zonă retrasă, ferită de agitația drumului principal.

Locuința este una de dimensiuni reduse, construită din chirpici, având o suprafață de aproximativ 26 de metri pătrați. Acoperișul a fost recent renovat, fiind înlocuit cu tablă tip țiglă, însă interiorul necesită reamenajare completă, oferind viitorului proprietar libertatea de a-l configura după propriile preferințe.

Sursa foto: OLX

Terenul aferent măsoară 1.523 de metri pătrați și este împrejmuit, deși gardul necesită reparații pe alocuri. În ceea ce privește utilitățile, rețeaua electrică și apa curentă sunt disponibile la poartă, iar în curte există și un puț vechi. Potrivit informațiilor locale, există perspective pentru introducerea sistemului de canalizare în viitorul apropiat.

Proprietatea necesită, totuși, intervenții, în special în ceea ce privește curățarea vegetației, care a crescut semnificativ în ultima perioadă. Actele sunt în regulă, incluzând cadastru și intabulare, ceea ce permite o tranzacție rapidă. Imobilul este disponibil pentru vizionare în orice moment, iar prețul cerut este de 9.000 de euro.

CITEȘTE ȘI: Cum arată locuința Anastasiei Soare, din Beverly Hills? Locuința valorează peste 20 de milioane de dolari

Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Știri
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Știri
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează
Mediafax
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl...
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11 minute. Noua alternativă la litiu
go4it.ro
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11...
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vezi toate știrile